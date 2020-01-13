2020 Oscar Adayları: Joker 11 dalda aday gösterildi

En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor.

İrlandalı, 1917 ve Bir Zamanlar Hollywood'da filmleri ise 10'ar dalda aday gösterildi.

9 Şubat'ta Los Angeles'ta yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri töreninde Oscarlar sahiplerini bulacak.

Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmiş, en iyi erkek oyuncu ve en iyi film müziği ödüllerini almıştı.

En iyi yönetmen dalında liste yine tamamen erkek yönetmenlerden oluştu.

Bugüne dek Oscar'da sadece beş kadın yönetmen aday gösterilmiş ve sadece "Ölümcül Tuzak" (The Hurt Locker) filmiyle Kathryn Bigelow ödül almıştı.

En iyi film kategorisinde adaylar:

Joker

İrlandalı

1917

Bir Zamanlar... Hollywood'da

Asfaltın Kralları

Tavşan Jojo

Küçük Kadınlar

Evlilik Hikayesi

Parazit

2020 Oscar adayları

Film

Adaylık sayısı

Joker

11

Bir Zamanlar... Hollywood'da

10

İrlandalı

10

1917

10

Evlilik Hikayesi

6

Parazit

6

Küçük Kadınlar (Little Women)