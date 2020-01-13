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  4. 2020 Oscar Adayları: Joker 11 dalda aday gösterildi

2020 Oscar Adayları: Joker 11 dalda aday gösterildi

13.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

9 Şubat'ta Los Angeles'ta yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri töreninde Oscarlar sahiplerini bulacak. Joker; en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil 11 kategoride Oscar'a aday gösterildi.

2020 Oscar Adayları: Joker 11 dalda aday gösterildi

En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor.

İrlandalı, 1917 ve Bir Zamanlar Hollywood'da filmleri ise 10'ar dalda aday gösterildi.

9 Şubat'ta Los Angeles'ta yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri töreninde Oscarlar sahiplerini bulacak.

Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmiş, en iyi erkek oyuncu ve en iyi film müziği ödüllerini almıştı.

En iyi yönetmen dalında liste yine tamamen erkek yönetmenlerden oluştu.

Bugüne dek Oscar'da sadece beş kadın yönetmen aday gösterilmiş ve sadece "Ölümcül Tuzak" (The Hurt Locker) filmiyle Kathryn Bigelow ödül almıştı.

En iyi film kategorisinde adaylar:

Joker

İrlandalı

1917

Bir Zamanlar... Hollywood'da

Asfaltın Kralları

Tavşan Jojo

Küçük Kadınlar

Evlilik Hikayesi

Parazit

2020 Oscar adayları

Film

Adaylık sayısı

Joker

11

Bir Zamanlar... Hollywood'da

10

İrlandalı

10

1917

10

Evlilik Hikayesi

6

Parazit

6

Küçük Kadınlar (Little Women)

6

Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)

6

Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari)

4

En iyi yönetmen kategorisinde adaylar:

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (İrlandalı)

Todd Phillips (Joker)

Bong Joon-ho (Parazit)

Quentin Tarantino (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kadın oyuncu kategorisinde**n adaylar:**

Cynthia Erivo (Harriet)

Saoirse Ronan (Küçük Kadınlar)

Charlize Theron (Skandal)

Renee Zellweger (Judy)

Scarlett Johansson (Evlilik Hikayesi)

En iyi erkek oyuncu kategorisi**nde aday gösterilenler:**

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Evlilik Hikayesi)

Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood'da)

Antonio Banderas (Acı ve Zafer)

Jonathan Pryce (İki Papa)

En iyi y**ardımcı kadın oyuncu kategorisinde**n adaylar**:**

Scarlet Johansson (Tavşan Jojo)

Laura Dern (Evlilik Hikayesi)

Margot Robbie (Skandal)

Florence Pugh (Küçük Kadınlar)

Kathy Bates (Richard Jewell)

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde**n adaylar**:

Brad Pitt (Bir Zamanlar Hollywood)

Al Pacino (İrlandalı)

Joe Pesci (İrlandalı)

Anthony Hopkins (İki Papa)

Tom Hanks (Mahallede Güzel Bir Gün)

En iyi uluslararası film (eski adıyla yabancı film) kategorisinde adaylar:

Parazit - Güney Kore

Acı ve Zafer - İspanya

Sefiller - Fransa

Bal Ülkesi - Kuzey Makedonya

Corpus Christi - Polonya

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