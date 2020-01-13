2020 Oscar adayları: Kadın yönetmenler, 'en iyi' kategorisinin yine dışında kaldı

92. Oscar Ödül Töreni öncesi adayların açıklanması ile bir kez daha çeşitlilik tartışması başladı.

Little Women ile büyük övgü kazanan Greta Gerwig'in en iyi yönetmen adayları arasına alınmaması ile son 10 yılda yalnızca bir kadın yönetmen bu kategoriye ismini sokabilmiş oldu.

O isim de 2018 yılında Lady Bird filmiyle aday gösterilen Greta Gerwig'di.

97 yıllık tarihinde Oscar'a yalnızca beş kez kadın yönetmenler aday gösterildi. Tek kazanan ise 2010 yılında The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow oldu.

En iyi yönetmen kategorisinde Golden Globe ve Bafta ödüllerinde de bu yıl kadın aday yer almadı.

Little Women filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilen Florence Pugh, BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun "net bir problem" ve "üzücü" bir durum olduğunu söyledi.

Pugh sözlerinin devamında ise geleceğe dair umutlu konuşarak, "Geçen yıl her zamankinden fazla kadın yönetmen ve yazar vardı. Bunun hakkında konuşuluyor ve umarım bu durum değişecek" dedi.

Gerwig'in filminin, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi film kategorilerinde aday gösterildiğini de belirtmek gerekiyor.