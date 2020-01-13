2020 Oscar Adayları Listesine ‘Joker’ Damga Vurdu 

92’nci Akademi Ödülleri “Oscar” adayları açıklandı. Bu yılın en iddialı yapımlarından, gişede de büyük başarı yakalayan Süper kötü kahraman filmi “Joker”, 11 dalda aday olarak Oscar adayları listesine damga vurdu. Todd Phillips yönetmenliğindeki film gişenin olduğu gibi Oscarlar’ın da en iddialı yapımlarından.

Martin Scorsese’nin gerçek hikayeden uyarlanan ve Netflix’te yayınlanan biyografik suç filmi “The Irishman” (İrlandalı), Quentin Tarantino’nun 1960’larda Los Angeles’ta geçen peri masalı “Once Upon A Time… in Hollywood” (Hollywood’da Bir Zamanlar) ve Sam Mendes’in Birinci Dünya Savaşı Hikayesi “1917” de farklı kategorilerde yaklaşık on dalda aday oldu.

Bu dört film aynı zamanda en iyi film kategorisinde sekiz filmle birlikte yarışıyor. En iyi film ödülü için yarışan diğer yapımlarsa "Parasite" (Parazit) "Little Women" (Küçük Kadınlar) "Marriage Story" (Evlilik Hikayesi) "Jojo Rabbit" (Tavşan Jojo) ve "Ford v Ferrari" (Ford Ferrari’ye Karşı).

Baş rol oyuncuları Scarlett Johansson ve Adam Driver’ın eleştirmenler tarafından övüldüğü Marriage Story filmiyle birlikte online dizi platformu Netflix bu yıl Oscar’larda toplam 24 yapımla aday. İlk kez 2015 yılında orijinal film yayınlamaya başlayan Netflix’in en iyi film ödülünü kazanması halinde platformun sinema sektöründeki itibarının güçleneceği ve aynı zamanda gittikçe daha rekabetçi hale gelen sinema sektöründeki yarışta pazarlık gücünü arttıracağı yorumları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Netflix’te yayınlanan “Roma” adlı film Oscar’larda en iyi film dalında yarışmış ancak ödülü kazanamamıştı.