2020 Oscar Adayları Listesine ‘Joker’ Damga Vurdu 

92’nci Akademi Ödülleri “Oscar” adayları açıklandı. Bu yılın en iddialı yapımlarından, gişede de büyük başarı yakalayan Süper kötü kahraman filmi “Joker”, 11 dalda aday olarak Oscar adayları listesine damga vurdu. Todd Phillips yönetmenliğindeki film gişenin olduğu gibi Oscarlar’ın da en iddialı yapımlarından.
Martin Scorsese’nin gerçek hikayeden uyarlanan ve Netflix’te yayınlanan biyografik suç filmi “The Irishman” (İrlandalı), Quentin Tarantino’nun 1960’larda Los Angeles’ta geçen peri masalı “Once Upon A Time… in Hollywood” (Hollywood’da Bir Zamanlar) ve Sam Mendes’in Birinci Dünya Savaşı Hikayesi “1917” de farklı kategorilerde yaklaşık on dalda aday oldu.
Bu dört film aynı zamanda en iyi film kategorisinde sekiz filmle birlikte yarışıyor. En iyi film ödülü için yarışan diğer yapımlarsa "Parasite" (Parazit) "Little Women" (Küçük Kadınlar) "Marriage Story" (Evlilik Hikayesi) "Jojo Rabbit" (Tavşan Jojo) ve "Ford v Ferrari" (Ford Ferrari’ye Karşı).
Baş rol oyuncuları Scarlett Johansson ve Adam Driver’ın eleştirmenler tarafından övüldüğü Marriage Story filmiyle birlikte online dizi platformu Netflix bu yıl Oscar’larda toplam 24 yapımla aday. İlk kez 2015 yılında orijinal film yayınlamaya başlayan Netflix’in en iyi film ödülünü kazanması halinde platformun sinema sektöründeki itibarının güçleneceği ve aynı zamanda gittikçe daha rekabetçi hale gelen sinema sektöründeki yarışta pazarlık gücünü arttıracağı yorumları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Netflix’te yayınlanan “Roma” adlı film Oscar’larda en iyi film dalında yarışmış ancak ödülü kazanamamıştı.
92’nci Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Geçen yıl yapılan Oscar ödül töreni yayını bir yıl önceye oranla yüzde 12 daha fazla izlenerek 29,6 milyon kişiye ulaşmıştı. Ödül töreni bu yıl da ABC kanalında yayınlanacak.
İşte Oscar Ödülleri’ne farklı kategorilerde aday gösterilen yapımlar:
En İyi Film
"The Irishman"
"Once Upon a Time in Hollywood"
"Parasite"
"Marriage Story"
"1917"
"Jojo Rabbit"
"Joker"
"Little Women"
"Ford v Ferrari"
En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix - "Joker"
Adam Driver - "Marriage Story"
Leonardo DiCaprio - "Once Upon a Time in Hollywood"
Antonio Banderas - "Pain and Glory"
Jonathan Pryce - "The Two Popes"
En İyi Kadın Oyuncu
Renee Zellweger - "Judy"
Charlize Theron - "Bombshell"
Scarlett Johansson - "Marriage Story"
Saoirse Ronan - "Little Women"
Cynthia Erivo - "Harriet"
En İyi Yönetmen
Martin Scorsese - "The Irishman"
Quentin Tarantino - "Once Upon a Time in Hollywood"
Bong Joon Ho - "Parasite"
Sam Mendes - "1917"
Todd Phillips - "Joker"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Brad Pitt - "Once Upon a Time in Hollywood"
Al Pacino - "The Irishman"
Joe Pesci - "The Irishman"
Tom Hanks - "A Beautiful Day in the Neighborhood"
Anthony Hopkins - "The Two Popes"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern - "Marriage Story"
Margot Robbie - "Bombshell"
Florence Pugh - "Little Women"
Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"
Kathy Bates - "Richard Jewell"
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