2020 Oscar Adayları Listesine ‘Joker’ Damga Vurdu 

Bu dört film aynı zamanda en iyi film kategorisinde sekiz filmle birlikte yarışıyor. En iyi film ödülü için yarışan diğer yapımlarsa "Parasite" (Parazit) "Little Women" (Küçük Kadınlar) "Marriage Story" (Evlilik Hikayesi) "Jojo Rabbit" (Tavşan Jojo) ve "Ford v Ferrari" (Ford Ferrari’ye Karşı).

Martin Scorsese’nin gerçek hikayeden uyarlanan ve Netflix’te yayınlanan biyografik suç filmi “The Irishman” (İrlandalı), Quentin Tarantino’nun 1960’larda Los Angeles’ta geçen peri masalı “Once Upon A Time… in Hollywood” (Hollywood’da Bir Zamanlar) ve Sam Mendes’in Birinci Dünya Savaşı Hikayesi “1917” de farklı kategorilerde yaklaşık on dalda aday oldu.

92’nci Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta Los Angeles’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Geçen yıl yapılan Oscar ödül töreni yayını bir yıl önceye oranla yüzde 12 daha fazla izlenerek 29,6 milyon kişiye ulaşmıştı. Ödül töreni bu yıl da ABC kanalında yayınlanacak.

İşte Oscar Ödülleri’ne farklı kategorilerde aday gösterilen yapımlar:

En İyi Film

"The Irishman"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

"Marriage Story"

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Ford v Ferrari"

En İyi Erkek Oyuncu

Joaquin Phoenix - "Joker"

Adam Driver - "Marriage Story"

Leonardo DiCaprio - "Once Upon a Time in Hollywood"

Antonio Banderas - "Pain and Glory"

Jonathan Pryce - "The Two Popes"

En İyi Kadın Oyuncu

Renee Zellweger - "Judy"

Charlize Theron - "Bombshell"

Scarlett Johansson - "Marriage Story"

Saoirse Ronan - "Little Women"

Cynthia Erivo - "Harriet"

En İyi Yönetmen

Martin Scorsese - "The Irishman"

Quentin Tarantino - "Once Upon a Time in Hollywood"