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2020 Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.08.2020 08:41 | Son Güncelleme

İl dışı yer değiştirme başvuruları yapacak olan öğretmenlerin merak ettiği bir diğer konu da özür durumu yer değiştirecek olan öğretmen eşlerinin il dışına başvurması zorunlu mu konusu oldu. Peki 2020 Özür durumu için öğretmen eşlerin birlikte il dışına başvurması zorunlu mudur? 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun detayları haberimizde...

2020 Özür durumu için öğretmen eşlerin il dışına başvurması zorunlu mudur?

İl dışı yer değiştirme başvuruları yapacak olan öğretmenlerin merak ettiği bir diğer konu da özür durumu yer değiştirecek olan öğretmen eşlerinin il dışına başvurması zorunlu mu konusu oldu. Peki 2020 Özür durumu için öğretmen eşlerin birlikte il dışına başvurması zorunlu mudur? 2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun detayları haberimizde...

HER İKİSİ DE ÖĞRETMEN OLAN EŞLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE İKİSİ DE BAŞVURMAK ZORUNDA MI?

2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun "F. Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bölümünde yer alan; 2, 4 ve 5. maddesinde ikisi de öğretmen olan eşlerin, özür durumu için il dışı yerleştirme başvurusunu birlikte mi yapacaklar sorusunun cevabı net olarak ifade edilmemiş. Konuyla ilgili bakanlığın net açıklama yapması bekleniyor. İşte o maddeler:

2. maddesindeki; "2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il'e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir." açıklamalarındaki, "Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda." ibaresine,

4. maddesindeki; "4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il'e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir." açıklamalarındaki, "Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden.." ibaresi ile "aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir." ibaresine,

5. maddesindeki; "5. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır." açıklamalarındaki, "Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir" ibaresine göre; özür durumu yer değiştirmeye başvurabilmek için her ikisi de öğretmen olan eşlerin il dışı yer değiştirmeye birlikte başvurması zorunludur.

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