2020 Pancar avansı ne zaman verilecek? Pancar avansı çiftçinin hesaba mı yatacak?

Binlerce çiftçinin merakla beklediği pancar avansları için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan son dakika haberi geldi. Pancar çiftçilerine avans mı veriliyor diyerek internet üzerinden araştırma yapan çiftçiler müjdeli haberle karşılaştı. Bakan Albayrak’ın Twitter’dan duyurduğu habere göre 122 milyon 593 bin TL avans bedeli çiftçilere verilecek. Peki pancar çiftçisine avans ne zaman verilecek? İşte Bakan Albayrak’ın verdiği tarih…

Pancar çiftçisine ne zaman avans verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın verdiği bilgiye göre pancar avansları tarihi olarak Ağustos ayı belirlendi. Şimdi de pancar avansları Ağustos’un kaçında verilecek sorularını soran çiftçilerimiz net tarih bekliyor. Albayrak yaptığı paylaşımda, pancar avanslarının ne zaman verileceği sorusuna net cevap vermedi.

Pancar avansları nereden çekilecek, hesaba mı yatacak?

Pancar avanslarının Ağustos ayında verileceğinin açıklanması üzerine avans alacak çiftçilerden “pancar avansları hesaba mı yatacak, pancar avansı nereden çekilecek” sorusu geldi. Ağustos ayı itibari ile pancar çiftçisine verilecek pancar avansı, çiftçilerin hesaplarına yatacak.

Albayrak pancar çiftçileri için Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında; "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.



