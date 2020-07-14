HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2020 Pancar avansı ne zaman verilecek? Pancar avansı çiftçinin hesaba mı yatacak?

2020 Pancar avansı ne zaman verilecek? Pancar avansı çiftçinin hesaba mı yatacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Pancar eken çiftçilerin merakla beklediği son dakika avans haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Pancar çiftçisine avans mı veriliyor araştırması yapan çiftçilere avansları Ağustos ayı itibari ile yatacak. Peki pancar çiftçisine verilen avans nereye ve ne zaman yatacak?

2020 Pancar avansı ne zaman verilecek? Pancar avansı çiftçinin hesaba mı yatacak?

Binlerce çiftçinin merakla beklediği pancar avansları için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan son dakika haberi geldi. Pancar çiftçilerine avans mı veriliyor diyerek internet üzerinden araştırma yapan çiftçiler müjdeli haberle karşılaştı. Bakan Albayrak’ın Twitter’dan duyurduğu habere göre 122 milyon 593 bin TL avans bedeli çiftçilere verilecek. Peki pancar çiftçisine avans ne zaman verilecek? İşte Bakan Albayrak’ın verdiği tarih…

Pancar çiftçisine ne zaman avans verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın verdiği bilgiye göre pancar avansları tarihi olarak Ağustos ayı belirlendi. Şimdi de pancar avansları Ağustos’un kaçında verilecek sorularını soran çiftçilerimiz net tarih bekliyor. Albayrak yaptığı paylaşımda, pancar avanslarının ne zaman verileceği sorusuna net cevap vermedi.

Pancar avansları nereden çekilecek, hesaba mı yatacak?

Pancar avanslarının Ağustos ayında verileceğinin açıklanması üzerine avans alacak çiftçilerden “pancar avansları hesaba mı yatacak, pancar avansı nereden çekilecek” sorusu geldi. Ağustos ayı itibari ile pancar çiftçisine verilecek pancar avansı, çiftçilerin hesaplarına yatacak.

Albayrak pancar çiftçileri için Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında; "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
İstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileriİstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileri
Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylarJandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Yumurtalarından çıktılar

Türkiye'de bir ilk! Yumurtalarından çıktılar

Mersin'de korkunç olay! Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

İstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileri

İstanbul hava durumu sıcaklık verileri | Meteoroloji'den 15-19 Temmuz sıcaklık verileri

Ayasofya 15 Temmuz’da açık olacak mı? Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacak?

Ayasofya’da ne zaman açılacak, 15 Temmuz'da açık mı?

Karısını vahşice öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Karısını vahşice öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Kağıthane'de dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.