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2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 03:57 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı, onbir ayın sultanı Ramazan ayının ardından kutlanıyor. Bayramı tatil fırsatına çevirmek, erken rezervasyon yapmak isteyenler 2020 Ramazan Bayramı tarihini araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenler.

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Vatandaşlar merak ediyor: 2020 Ramazan bayramı ne zaman kutlanacak? İşte Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenler.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

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