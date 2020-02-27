2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)

Bir mübarek kandil gününe daha geldik. Üç aylar olarak tabir edilen Recep Şaban ve Ramazan ayları dini ibadetler için en önemli zamandır. Bu dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili de dini vecibeler ile değerlendirilecek ayrıca bu kandilin anlam ve önemi ile Regaip Kandili mesajları göndererek iyi dileklerimizi, dualarımızı sevdiklerimiz ve yakınlarımız ile paylaşacağız. Ayrıca kandil vesilesi ile belki kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi silip affetmenin erdemiyle dostluğa, arkadaşlığa sevgiye bir kez daha şans vereceğiz. İşte sizler için derlediğimiz Regaip Kandili mesajları...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Haberimizde kısa, uzun ve hadisli olmak üzere farklı Regaip Kandili mesajları bulabilirsiniz. Lİstemizden beğendiklerinizi, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat gibi platformlardan paylaşabilir veya kısa mesaj olarak paylaşabilirsiniz.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.