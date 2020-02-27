2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)

Bir mübarek kandil gününe daha geldik. Üç aylar olarak tabir edilen Recep Şaban ve Ramazan ayları dini ibadetler için en önemli zamandır. Bu dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili de dini vecibeler ile değerlendirilecek ayrıca bu kandilin anlam ve önemi ile Regaip Kandili mesajları göndererek iyi dileklerimizi, dualarımızı sevdiklerimiz ve yakınlarımız ile paylaşacağız. Ayrıca kandil vesilesi ile belki kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi silip affetmenin erdemiyle dostluğa, arkadaşlığa sevgiye bir kez daha şans vereceğiz. İşte sizler için derlediğimiz Regaip Kandili mesajları...
Haberimizde kısa, uzun ve hadisli olmak üzere farklı Regaip Kandili mesajları bulabilirsiniz. Lİstemizden beğendiklerinizi, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat gibi platformlardan paylaşabilir veya kısa mesaj olarak paylaşabilirsiniz.
Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Hayırlı Kandiller.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.
Yakınlarınızla paylaşacağınız Regaip Kandili mesajlarınızda hadislere ve surelere de yer verebilirsiniz.
Cennete çok ağaç dikin çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi alınır. Cennetin ağaçlarından biri olan la Havle ve La Kuvvete İlla Billah cümlesini çok söyleyin. Hadis(Taberani) hayırlı kandiller.
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Kandilimiz mübarek olsun.
Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.
Paylaşacağınız mesajın kısa değil de daha zengin, detaylı ve uzun olmasını isterseniz de sizin için uzun Regaip Kandili mesajları listemiz mevcut.
Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Regaip Kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileklerimizle; Kandiliniz mübarek olsun…
Alem-i İslâm"ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan"a hayırlarla ulaştırsın.Sen mazlum olan ümmete yardım et Yarabbi,Gözümüze inen perdeleri kaldır ve bizi kardeşlik bilincine erdir ! Hayırlı Kandiller.
Allah'ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.