HABER

2020 Şarlman Ödülü Iohannis'in

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 18:56 | Son Güncelleme

Almanya'nın en prestijli ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü'ne Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis layık görüldü.

2020 Şarlman Ödülü Iohannis'in

Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösteren kişi ya da kurumlara verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2020 yılındaki sahibinin Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis olacağı açıklandı.

Almanya'nın Aachen kentindeki ödül komitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) "birçok önemli konuda bölündüğü" şu günlerde Iohannis'in "Avrupa değerlerinin savunucusu" olduğu belirtildi.

"Avrupa'da uzlaşma, karşılıklı kabul ve birliğe" bağlılığından ötürü bu ödüle layık görüldüğü açıklanan 60 yaşındaki siyasetçinin, "acımasız bir diktatörlüğün üstesinden gelebilen" ülkesini adım adım Güneydoğu Avrupa'daki "en Avrupalı ülke" yapmayı başardığı ifade edilerek, Iohannis'in bu bağlamda "önemli bir aracı ve köprü kurucu" olduğu belirtildi. Komitenin açıklamasında ayrıca, Avrupa Birliği üyeleri arasında pek çok temel konuda bölünmüşlük yaşandığı ve bazı ülkelerin arasının açık olduğu, buna karşın Klaus Iohannis'in Avrupa değerlerini, Avrupa'nın hukuki birliğini ve Avrupa'nın geleceğine dair tek vücut olma düsturunu her daim savunduğu vurgulandı

1950'den bu yana verilen ödül, önümüzdeki yılki sahibi Iohannis'e 21 Mayıs 2020'de Aachen Belediye Binası'nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Batı yanlısı siyasetçi Iohannis, 2007 yılından beri AB üyesi olan Romanya'da geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 66 oy alarak kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci dönemine başlayan merkez sağ eğilimli Iohannis, eski bir fizik profesörü.

Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında İspanya eski Kralı Juan Carlos, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve Papa 2'nci John Paul de bulunuyor.

DW,AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik''İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik'
ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın Temyiz Başvurusunu DinleyecekABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın Temyiz Başvurusunu Dinleyecek
Türkiye İngiltere Vatandaşı Dört IŞİD'liyi Sınır Dışı EttiTürkiye İngiltere Vatandaşı Dört IŞİD'liyi Sınır Dışı Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a 'Irak' uyarısı

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Karar sonrası Trump'tan ilk açıklama!

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.