2020 Şarlman Ödülü Iohannis'in

Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösteren kişi ya da kurumlara verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'nün 2020 yılındaki sahibinin Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis olacağı açıklandı.

Almanya'nın Aachen kentindeki ödül komitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) "birçok önemli konuda bölündüğü" şu günlerde Iohannis'in "Avrupa değerlerinin savunucusu" olduğu belirtildi.

"Avrupa'da uzlaşma, karşılıklı kabul ve birliğe" bağlılığından ötürü bu ödüle layık görüldüğü açıklanan 60 yaşındaki siyasetçinin, "acımasız bir diktatörlüğün üstesinden gelebilen" ülkesini adım adım Güneydoğu Avrupa'daki "en Avrupalı ülke" yapmayı başardığı ifade edilerek, Iohannis'in bu bağlamda "önemli bir aracı ve köprü kurucu" olduğu belirtildi. Komitenin açıklamasında ayrıca, Avrupa Birliği üyeleri arasında pek çok temel konuda bölünmüşlük yaşandığı ve bazı ülkelerin arasının açık olduğu, buna karşın Klaus Iohannis'in Avrupa değerlerini, Avrupa'nın hukuki birliğini ve Avrupa'nın geleceğine dair tek vücut olma düsturunu her daim savunduğu vurgulandı