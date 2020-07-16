2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları! Çocuk yardımı parası ne kadar, alma şartları nedir?

Sosyal devlet politikalarından birisi olarak ihtiyaç sahibi ailelere çocuk yardımı yapılıyor. Çocuk yardımını diğer ödeneklerle karıştıran birçok aile için detaylı olarak araştırdık. Örneğin; süt parası yardımı, gebelik yardımı, emzirme ödeneği ve doğum yardımı gibi konularla karıştırılan çocuk yardımı aslında Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) olarak biliniyor. Peki nedir çocuk yardımı parası, çocuk yardımı parası nasıl alınır ve nereye başvurmak gerekir? İşte çocuk yardımı Şartlı Sağlık Yardımı parası alma şartları ve detayları…
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilen ve sosyal devlet politikalarından birisi olan "Herkes için sağlık" ihtiyaç sahibi ailelere vermek için başlatılan bir projedir.
Özellikle çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi tüm çocuklara destek söz konusu. Muhtaç olan aileler belirlenerek, ekonomik zorluklardan dolayı çocuklarının sağlık konularında destek olmaları için, Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) verilecek. Çocuk yardımının şartlarını sağlayan ailelere verilecek para yardımı nasıl belirlenecek?
Çocuk yardımı yani Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) çocuğun 0 -6 yaş aralığında verilecek bir ödemedir. Peki, Şartlı Sağlık Yardımı şartları nelerdir, Şartlı Sağlık Yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 Çocuk yardımı şartları ve başvuru bilgileri…
Çocuk yardımı almak isteyen vatandaşlar için, detaylı olarak araştırma sağladık. İhtiyacı olan, yardıma muhtaç ailelerin alabileceği çocuk yardımı vatandaşların ilgi odağı oldu. Çocuk yardımı içinde olan Şartlı Sağlık Yardımı nasıl alınır, Şartlı Sağlık Yardımı’ndan faydalanmak için şartlar nelerdir?
Şartlı sağlık yardımı olarak, sağlık yardımına muhtaç olduğu belirlenen ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar. Bu hizmetler nüfusun her kesiminden çocukların hayata sağlıkla başlaması hedeflenir.
İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.
Şartlı sağlık yardımı ancak, ailenin her bireyinin SGK kaydının olmaması durumunda verilir.
Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.
"Herkes için sağlık" politikasından yola çıkarak devletin muhtaç olan kişilerin çocuklarına sağlık kontrolü yaptırmasının amacı; toplumun her düzeyinde yetişen çocukların hayata sağlıkla başlamasıdır. Şartlı Sağlık Yardımı çocuk parasını kimler alır sorusu ile araştırma yapan vatandaşlarımıza, Şartlı Sağlık Yardımı çocuk parası şartlarını sağlayan herkesin alabileceğini aktaralım. 0- 6 yaş grubu çocukları olanlar, hamile ya da lohusa olanlar bir de hastanede doğum yapan muhtaç ailelere verilen çocuk yardımı parası şartları sağlayan herkese verilecek.
Kız ya da erkek çocukları fark etmeksizin 0-6 yaş arasındaki bütün çocuklar için aylık 35 TL Şartlı Sağlık Yardımı çocuk parası verilecektir.
Gebe ve lohusa kadınlara aylık 35 TL Şartlı Sağlık Yardımı çocuk parası verilecektir.
Hastanede doğum yapan kadınlara tek sefere özgü olmak üzere 75 TL Şartlı Sağlık Yardımı çocuk parası verilecektir.
Şartlı Sağlık Yardımı’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar, yukarıdaki şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilirler. Muhtaç vatandaşlar Şartlı Sağlık Yardımı başvurusu için en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına kimliğiyle birlikte giderek süreci başlatabilirler. Başvuru sırasında kişi yanına çocuğunu almasına gerek duymadan sadece üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik kartı ile gitmesi yeterlidir. Eğer İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına gitmeden Şartlı Eğitim Yardımı çocuk parasına başvurmak istiyorsanız ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan aranarak da başvuru sürecini başlatabilirsiniz.
Şartlı Sağlık Yardımı başvuru işleminin ardından verilmeye başlanacaktır. Şartlı Sağlık Yardımı her ay verilecek mi sorusunu soran vatandaşlarımıza, çocuklarınız 6 yaşını doldurana kadar verileceği bilgisini paylaşalım. Çocukların sağlıkla hayatına devam etmesi için mutlaka 0 -6 yaş dönemi içerisinde Şartlı Sağlık Yardımı verilecektir. Başvuru esnasında Şartlı Sağlık Yardımı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.