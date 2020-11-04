2020 Seçimleri Hangi İlkleri Beraberinde Getirdi?

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu, kilit eyaletlerde postayla ve erken kullanılan oyların sayımı devam ettiği için henüz belli değil.

Ancak bazı eyaletlerde yapılan önemli referandum oylamalarının sonucu, Temsilciler Meclisi ve Senato ile eyalet kongrelerine girmesi kesinleşen bazı adayların isimleri şimdiden belli oldu.

Her seçimde olduğu gibi 2020'de de seçmenler, ABD'de birçok ‘ilk’in gerçekleşmesine kullandıkları oylarla katkıda bulundu.

En genç Temsilciler Meclisi üyesi

25 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili Madison Cawthorne, Kuzey Carolina eyaletinin 11'inci Kongre bölgesinde seçimi kazanarak en genç isim olarak Temsilciler Meclisi'ne girmeyi başardı.

Cumhuriyetçi Parti'nin yıldızı yükselen genç siyasetçilerinden Cawthorne, Başkan Donald Trump tarafından Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine getirilen Mark Meadows'un boşalttığı Temsilciler Meclisi koltuğuna oturacak. Cawthorne’un rakibi, 62 yaşındaki Demokrat Partili emekli hava albay Moe Davis idi.

25 yaşındaki Cawthorne, ABD Kongresi'nde görev yapacak en genç temsilci oldu. Bu unvan, daha önce 2018 Kongre Ara Seçimleri'nde New York'un Bronx ve Queens bölgelerinin bir kısmıyla Rikers Adası'nı kapsayan 14'üncü Kongre bölgesindeki seçimi kazanarak Temsilciler Meclisi'ne giren Alexandria Ocasio-Cortez'e aitti. Ocasio-Cortez, iki yıl önce, bu bölgeden on kez seçilen deneyimli siyasetçi Joe Crowley'i Demokrat Parti ön seçimlerinde mağlup ettiğinde 29 yaşındaydı.