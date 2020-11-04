2020 Seçimleri Hangi İlkleri Beraberinde Getirdi?

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu, kilit eyaletlerde postayla ve erken kullanılan oyların sayımı devam ettiği için henüz belli değil.
Ancak bazı eyaletlerde yapılan önemli referandum oylamalarının sonucu, Temsilciler Meclisi ve Senato ile eyalet kongrelerine girmesi kesinleşen bazı adayların isimleri şimdiden belli oldu.
Her seçimde olduğu gibi 2020'de de seçmenler, ABD'de birçok ‘ilk’in gerçekleşmesine kullandıkları oylarla katkıda bulundu.
En genç Temsilciler Meclisi üyesi
25 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili Madison Cawthorne, Kuzey Carolina eyaletinin 11'inci Kongre bölgesinde seçimi kazanarak en genç isim olarak Temsilciler Meclisi'ne girmeyi başardı.
Cumhuriyetçi Parti'nin yıldızı yükselen genç siyasetçilerinden Cawthorne, Başkan Donald Trump tarafından Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine getirilen Mark Meadows'un boşalttığı Temsilciler Meclisi koltuğuna oturacak. Cawthorne’un rakibi, 62 yaşındaki Demokrat Partili emekli hava albay Moe Davis idi.
25 yaşındaki Cawthorne, ABD Kongresi'nde görev yapacak en genç temsilci oldu. Bu unvan, daha önce 2018 Kongre Ara Seçimleri'nde New York'un Bronx ve Queens bölgelerinin bir kısmıyla Rikers Adası'nı kapsayan 14'üncü Kongre bölgesindeki seçimi kazanarak Temsilciler Meclisi'ne giren Alexandria Ocasio-Cortez'e aitti. Ocasio-Cortez, iki yıl önce, bu bölgeden on kez seçilen deneyimli siyasetçi Joe Crowley'i Demokrat Parti ön seçimlerinde mağlup ettiğinde 29 yaşındaydı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Cawthorne, Ağustos ayında düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal kurultayında tekerlekli sandalyesinden yürüteç yardımıyla ayağa kalkarak konuşmasını yapmıştı.
Eyalet senatosuna giren ilk trans birey
Demokrat Partili trans siyasetçi Sarah McBride, Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden'ın da memleketi olan Delaware eyaletinde Eyalet Senatosu yarışını kazanarak Amerika'da eyalet senatörü seçilen ilk trans birey oldu.
McBride, Delaware tarihinin en uzun süre görev yapan eyalet senatörünün emekliye ayrılmasından sonra boşalan koltuk için Cumhuriyetçi partili Steve Washington'a karşı mücadele etti.
Trans siyasetçi, Wilmington kentinden Pennsylvania sınırına kadar uzanan ve Demokrat seçmenin ağırlıklı olduğu bölgeden eyalet senatosuna girmeye hak kazandı.
McBride, Salı gecesi yaptığı zafer konuşmasında "Bu akşam elde ettiğimiz sonuçlar, hayatım boyunca bildiğim gerçeği gösterdi. Bu bölgede yaşayanlar, adil insanlar. Adayların kimliklerine değil fikirlerine bakıyorlar. Umarım Delaware'de ya da ülkenin herhangi bir yerinde LGBTQ gençler bu sonuçlara bakar ve demokrasimizin onları kapsayacak kadar büyük olduğunu görürler" dedi.
Eski Başkan Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da stajyerlik yapan Sarah McBride, 2016 Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda yaptığı konuşmayla tarihe geçmiş, büyük bir partinin kurultayında kürsüye çıkan ilk trans birey olmuştu.
İlk siyah eşcinsel Temsilciler Meclisi Üyesi
New York Kent Konseyi Üyesi 32 yaşındaki Demokrat Partili Ritchie Torres, New York eyaletinde Güney Bronx bölgesini kapsayan 15'inci seçim bölgesini kazanarak ABD Temsilciler Meclisi'ne giren ilk siyah eşcinsel erkek siyasetçi oldu.
Amerika'nın en yoksul ve Demokrat seçmen sayısının en yüksek olduğu seçim bölgelerinden birini temsil edecek olan Torres, Haziran ayında 12 aday arasında yapılan önseçimden sıyrılarak yarışa girmeye hak kazanmıştı. Torres'in siyasi öncelikleri arasında yoksullukla mücadele geliyor.
Missouri eyaletinin ilk siyah Kongre üyesi
Demokrat Partili siyah kadın siyasetçi Cory Bush, Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin egemen olduğu Missouri eyaletinin 1'inci Kongre bölgesinde seçimi kazanarak Missouri'nin Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği ilk siyah kadın oldu.
Ağustos ayında yapılan Demokrat Parti ön seçiminde Missouri'nin St. Louis kenti ve civarını kapsayan 1'inci seçim bölgesini 50 yıldan uzun süredir Kongre'de temsil eden Clay ailesinden Lacy Clay'i mağlup eden Bush'un seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Hem hemşire hem de din görevlisi olan Bush, seçim kampanyası sırasında vergilerini ve faturalarını ödemekte zorlanmaktan bahsetmiş, evsizlik ve aile içi şiddetle mücadeleye odaklanmıştı.
New Mexico eyaletinden ilk kez üç kadın aday aynı anda kazandı
Amerika'nın güneybatı eyaletlerinden New Mexico'nun sahip olduğu üç Kongre seçim bölgesinin tamamında azınlık kadın adaylar ipi göğüsledi. 2018 Kongre Ara Seçimleri'nde Temsilciler Meclisi'ne giren yerli Amerikalı kökenli Deb Haaland seçimi yeniden kazanırken Latin kökenli Demokrat Partili Teresa Leger Fernandez ve Cherokee yerlisi Cumhuriyetçi Partili Yvette Herrell, rakiplerini mağlup ederek Temsilciler Meclisi'ne girdi.
Oregon eyaleti narkotik kullanımını yasalaştırdı
Amerika'nın kuzeybatı eyaletlerinden Oregon, eroin ve amfetamin gibi ağır uyuşturucu maddelerin kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk eyalet oldu. Halüsinasyona yol açan mantarların terapide kullanımı da Oregon'da yasallaştı. Her iki referandum maddesi de büyük seçmen desteğiyle kabul edildi.
Oregon'daki yargı sistemi bundan böyle eroin ve amfetamin gibi ağır uyuşturucu maddelerin kişisel kullanımına yaklaşımını temelden değiştirecek.
Buna göre bu maddeleri kullanan kişiler mahkemeye çıkmak ve hapse girmek yerine 100 dolar para cezası ödeme ya da rehabilitasyon merkezlerine katılma arasında bir seçim yapacak.
Oregon Hemşireler Birliği ve Amerikan Tabipler Birliği'nin Oregon şubesinin de desteğini alan yeni yasa, seçmenlerin yüzde 59'undan "evet" oyu aldı.
Oregon'daki bir başka referandum sorusu ise halüsinasyona yol açan mantarların (psilobin) kullanımının yasallaşmasına ilişkindi. Seçmenlerin yüzde 56'sı, psilosibin imalatı, kontrolu ve terapide kullanımına onay verdi.
Travma sonrası stres bozukluğu çeken savaş muharipleri, ölümcül hastalığı olanlar ve anksiyete bozukluğu çekenler, yasanın kabul edilmesine destek verdi.