2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu - Özel ve Devlet Üniversiteleri!

Üniversite sınavına giren ve sınıf öğretmenliği okumak isteyen öğrenciler bir an önce sonuçların açıklanmasını ve ilk tercih ettikleri üniversiteye yerleşmeyi hayal ediyor. Adaylar öncelikle geçen sene sınıf öğretmenliği taban puanları ne kadar sorusunu sorarken, ardından sınıf öğretmenliği kontenjanlarının geçen sene dolup dolmadığını da araştırıyor. Eğitim hayatına özel üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerin de merakla araştırdığı puanlara bu sene geçen seneye göre oldukça ilgi var.

Hangi üniversitelerde sınıf öğretmenliği kontenjanı fazla?

Sınıf öğretmenliği bölümü Türkiye’de hem özel hem de devlet üniversitelerinin bölümlerinden bir tanesi. Bu yüzden 2020 sınıf öğretmenliği taban puanlarını hazırlarken hem devlet üniversitesi hem de özel üniversiteler taban puanlarını haberimize ekledik. Peki Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 tablosu ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 listesi nedir?

Türkiye’de 70 devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümü okutuluyor. Eşit Ağırlık 2020 YKS puanıyla öğrenci alan Sınıf Öğretmenliği bölümünün en düşün puanı geçen yılHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin 363 EA puanıyla almasıyla gerçekleşmişti. En yüksek sınıf öğretmenliği taban puanı ise İstanbul Üniversitesi oldu. İşte İstanbul Üniversitesi 2020 sınıf öğretmenliği taban puanları..