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2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu - Özel ve Devlet Üniversiteleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.06.2020 08:03 | Son Güncelleme

Binlerce öğrencinin girdiği YKS 200 sınavının ardından Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 merak konusu oldu. Sınıf öğretmenliğini tercih etmek isteyen adaylar heyecanla sınıf öğretmenliği taban puanlarını araştırmaya başladı. Sınıf öğretmenliği taban puanları hakkında ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel bilgi ve tablosu haberimizde…

2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu - Özel ve Devlet Üniversiteleri!

Üniversite sınavına giren ve sınıf öğretmenliği okumak isteyen öğrenciler bir an önce sonuçların açıklanmasını ve ilk tercih ettikleri üniversiteye yerleşmeyi hayal ediyor. Adaylar öncelikle geçen sene sınıf öğretmenliği taban puanları ne kadar sorusunu sorarken, ardından sınıf öğretmenliği kontenjanlarının geçen sene dolup dolmadığını da araştırıyor. Eğitim hayatına özel üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerin de merakla araştırdığı puanlara bu sene geçen seneye göre oldukça ilgi var.

Hangi üniversitelerde sınıf öğretmenliği kontenjanı fazla?

Sınıf öğretmenliği bölümü Türkiye’de hem özel hem de devlet üniversitelerinin bölümlerinden bir tanesi. Bu yüzden 2020 sınıf öğretmenliği taban puanlarını hazırlarken hem devlet üniversitesi hem de özel üniversiteler taban puanlarını haberimize ekledik. Peki Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 tablosu ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 listesi nedir?

Türkiye’de 70 devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği bölümü okutuluyor. Eşit Ağırlık 2020 YKS puanıyla öğrenci alan Sınıf Öğretmenliği bölümünün en düşün puanı geçen yılHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin 363 EA puanıyla almasıyla gerçekleşmişti. En yüksek sınıf öğretmenliği taban puanı ise İstanbul Üniversitesi oldu. İşte İstanbul Üniversitesi 2020 sınıf öğretmenliği taban puanları..

2020 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Tablosu

2020 sınıf öğretmenliği taban puanları

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2020 sınıf öğretmenliği taban puanları

2020 sınıf öğretmenliği taban puanları

2020 sınıf öğretmenliği taban puanları

2020 sınıf öğretmenliği taban puanları

Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.

2020 Özel Üniversitelerde Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları

Sınıf öğretmenliği bölümü olan 14 özel üniversitenin puan tablosu, özel üniversitede eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özel üniverstelerde en yüksek sınıf öğretmenliği taban puanı ile dikkat çeken TED oldu. TED Üniversitesi’nin sınıf öğretmenliği bölümü hem burslu hem de İngilizce. TED sınıf öğretmenliği puanı ise 361 EA'dır.

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