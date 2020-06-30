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2020 Temmuz ayı hacamat takvimi - Hangi günler hacamat yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 19:15 | Son Güncelleme

Son günlerde tekrar popüler olan hacamatın vatandaşlar arasında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Belirli günlerde yapılması önerilen hacamatın 2020 Temmuz ayı takvimi araştırılmaya başlandı. Halsizlik ve ağrılar gibi birçok hastalığa şifa olan hacamatı tarihi ve günleri oldukça önemli. Peki 2020 Temmuz ayı hacamat tarihleri nedir? Hangi günler hacamat yapılır hangi günler yapılmaz?

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi - Hangi günler hacamat yapılır?

Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Temmuz 2020 hacamat tarihleri nedir sorusu ve detayları haberimizde…

Hacamat neden modern tıpta yok?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı. Bazı vatandaşlar kan vermekle hacamatın aynı işlem olduğunu söylese de aslında ikisi çok farklı uygulamalardır. Bir kişi kan verirken venöz kan vermektedir.

Hacamat nasıl yapılır?

Uygulama yapılacak deri öncelikle bir neşter yardımıyla çizilir. Ardından büyük bir ağzı olan bir bardak ya da şişe ile emme gücü oluşturulur ve şikayetçi olduğunuz bölgedeki kan alınır. Ülkemizde geleneksel olarak dönem dönem bir çok vatandaşın isteyerek ve memnun kalarak yaptırdığı bir tedavi yöntemidir.

Hacamat hangi bölgelere yapılır?

Hacamat genelde rahatsızlık hissedilen bölgeye uygulanır. Fakat hacamat yaptıran tecrübeli vatandaşlar, ilk kez yaptıracak olan kişilerin sırtın üst kısmına yapılmasını önerir. Kafaya da hacamat uygulanır fakat bu yöntem pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.

Hacamat ne demek?

Hacamat kelime anlamı olarak “emmek” demektir. Arapça bir kelime olan hacamatın diğer bir anlamı da “normal formuna getirmektir”

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir?
Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Hacamat günleri önemlidir!

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Temmuz 2020 hangi günler hacamat yapılmalı?

Temmuz ayında en etkili hacamat günleri; 07 Temmuz 2020, 09 Temmuz 2020 ve 12 Temmuz 2020 tarihleridir.

Kimlere hacamat yapılmaz?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

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