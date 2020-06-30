2020 Temmuz ayı hacamat takvimi - Hangi günler hacamat yapılır?

Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Temmuz 2020 hacamat tarihleri nedir sorusu ve detayları haberimizde…

Hacamat neden modern tıpta yok?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı. Bazı vatandaşlar kan vermekle hacamatın aynı işlem olduğunu söylese de aslında ikisi çok farklı uygulamalardır. Bir kişi kan verirken venöz kan vermektedir.

Hacamat nasıl yapılır?

Uygulama yapılacak deri öncelikle bir neşter yardımıyla çizilir. Ardından büyük bir ağzı olan bir bardak ya da şişe ile emme gücü oluşturulur ve şikayetçi olduğunuz bölgedeki kan alınır. Ülkemizde geleneksel olarak dönem dönem bir çok vatandaşın isteyerek ve memnun kalarak yaptırdığı bir tedavi yöntemidir.

Hacamat hangi bölgelere yapılır?

Hacamat genelde rahatsızlık hissedilen bölgeye uygulanır. Fakat hacamat yaptıran tecrübeli vatandaşlar, ilk kez yaptıracak olan kişilerin sırtın üst kısmına yapılmasını önerir. Kafaya da hacamat uygulanır fakat bu yöntem pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.