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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Federasyonu eleştiren Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istendi

01.08.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya, sosyal medya hesaplarında milli takım hakkında şikayet etmesinin ardından ülkesine götürülmek üzere Tokyo'da havaalanına götürüldüğünü söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Federasyonu eleştiren Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istendi

Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya, sosyal medya hesaplarında milli takımını şikayet etmesinin ardından ülkesine götürülmek üzere Tokyo'da havaalanına götürüldüğünü söyledi.

Pazartesi günü kadınlar 200 metrede yarışacak olan Tsimanouskaya, yarış öncesinde Instagram hesabında kısa sürede başka bir yarışa gireceğine yönelik bir şikayet videosu paylaştı.

Videonun ardından kendisine eşyalarını toplamasını söylendiğini belirten Tsimanouskaya, sonrasında da havaalanına götürüldüğünü aktardı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) olaya müdahil olmaya çağıran Belaruslu sporcu, siyasi görüşleri nedeniyle hapse atılan veya uzaklaştırılan sporcuları destekleyen Belarus Spor Dayanışma Vakfı'nın (BSSF) Telegram kanalında yayımlanan bir videoda, "Beni iznim olmadan ülke dışına çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

IOC ise Belaruslu atlet hakkında basında çıkan haberleri gördüğünü ve Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden açıklama istediğini söyledi.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın aktardığına göre Tsimanouskaya uçağı binmeyi reddetti ve şu anda havaalanında polisle birlikte.

https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1421819845134405641

Tsimanouskaya, Belarus için Avrupa Radyosu (ERB) kanalına verdiği demeçte ülkesine dönmekten korktuğunu söyledi.

Belaruslu sporcu internette yayımladığı ilk videoda, bazı takım arkadaşlarının bu Perşembe günü koşulan 400 metre bayrak yarışına uygun olmadığının tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından kısa bir süre kala koşuya sokulmak istediğini iddia etmişti.

Devlet medyası videosu sonrasında Tsimanouskaya'yı eleştirdi. ONT televizyon kanalı ise sporcunun "takım ruhundan" yoksun olduğunu söyledi.

Koçlarının Pazar günü odasına geldiğini, eşyalarını toplayarak Belarus'a uçmasını söylediğini söyleyen sporcu, kendisi için Türk Hava Yolları'nın Tokyo'nun Haneda Havaalanından İstanbul'a uçan 199 sefer sayılı uçuşuna yer ayırıldığını aktardı.

Belaruslu sporcu, Reuters'a yaptığı açıklamada Instagram'da antrenörlerin ihmallerine dair yaptığı paylaşım sebebiyle takımdan çıkarıldığını öne sürdü.

Ancak Belarus Olimpiyat Komitesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sporcunun "duygusal ve psikolojik durumu" nedeniyle takımdan çıkarıldığını ve de ne 200 metre yarışında ne de 400 metre bayrak yarışında yarışmayacağını söyledi.

Geçen yıl tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Aleksander Lukashenko'ya karşı protestolara bazı sporcular da destek verdi. BSSF ise eylemlere katılan sporcuları desteklemek için Ağustos 2020'de kuruldu.

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