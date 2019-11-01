HABER

2020 Tokyo Olimpiyatları’na aşırı sıcak engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında yapılacak maraton yarışlarının, ülkedeki ölümcül sıcaklara karşı önlem olarak Sapporo’da yapılacağı açıklandı.2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın devam ettiği Japonya’da, organizasyonun ev sahibi konumundaki başkent Tokyo "sıcak" engeline takıldı.

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında yapılacak maraton yarışlarının, ülkedeki ölümcül sıcaklara karşı önlem olarak Sapporo’da yapılacağı açıklandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın devam ettiği Japonya’da, organizasyonun ev sahibi konumundaki başkent Tokyo "sıcak" engeline takıldı. Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olimpiyatlar süresince ölümcül sıcaklar beklendiğini göz önüne alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), maraton yarışlarının Tokyo yerine Kuzey’deki Sapporo şehrinde yapılmasına karar verdi. Konuyu görüşmek üzere bugün Tokyo’da gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, Tokyo Valisi Yuriko Koike, Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto katıldı.

Yeni rota merak konusu
Yetkililer, Tokyo Valisi Yuriko Koike’nin "Maraton ve yürüyüş yarışlarının Tokyo’da kalması" yönündeki ısrarına rağmen söz konusu etkinliklerin Sapporo’da gerçekleştirilmesi konusunda karar kıldı. Yeni rotanın detayları belirsizliğini korurken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yakında bir basın toplantısı düzenleyerek detayları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

İlk tedbir değil
Daha önce, olimpiyatlar süresince beklenen aşırı sıcakların üstesinden gelmek için rugby ve dağ bisikleti müsabakalarının başlangıç zamanlarının erken saatlere alınacağı açıklanmış, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, sıcak kaynaklı olası sağlık risklerini önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Coates, sporcuların rekabet edebilmesi için iyi koşulları sağlama konusunda kendilerinden emin olduklarını açıklamıştı.

Ölümcül sıcaklar
Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya’da, geçtiğimiz yaz birçok kişi sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise sıcağa bağlı semptomlar nedeniyle hastanelere müracaat etmek zorunda kalmıştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden nem değerleri nedeniyle Japonlar zor günler geçirmişti. Maraton ve yürüyüş yarışlarının taşınacağı Sapporo şehri ise yaz aylarında Tokyo’dan 8 ila 10 derece daha soğuk oluyor.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödülKayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül
Kaçak avcılara 20 bin lira cezaKaçak avcılara 20 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kaldırım çıktı, ağaca çarparak durdu!

Pendik’te faciadan dönüldü!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.