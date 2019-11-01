2020 Tokyo Olimpiyatları’na aşırı sıcak engeli

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında yapılacak maraton yarışlarının, ülkedeki ölümcül sıcaklara karşı önlem olarak Sapporo’da yapılacağı açıklandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın devam ettiği Japonya’da, organizasyonun ev sahibi konumundaki başkent Tokyo "sıcak" engeline takıldı. Son yıllarda yaz aylarında görülen aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olimpiyatlar süresince ölümcül sıcaklar beklendiğini göz önüne alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), maraton yarışlarının Tokyo yerine Kuzey’deki Sapporo şehrinde yapılmasına karar verdi. Konuyu görüşmek üzere bugün Tokyo’da gerçekleştirilen toplantıya Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, Tokyo Valisi Yuriko Koike, Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto katıldı.

Yeni rota merak konusu

Yetkililer, Tokyo Valisi Yuriko Koike’nin "Maraton ve yürüyüş yarışlarının Tokyo’da kalması" yönündeki ısrarına rağmen söz konusu etkinliklerin Sapporo’da gerçekleştirilmesi konusunda karar kıldı. Yeni rotanın detayları belirsizliğini korurken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yakında bir basın toplantısı düzenleyerek detayları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.