2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bütçe hesabı tutmuyor

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının açılış ve kapanış törenleri maliyetinin, organizasyon komitesinin ön gördüğü rakamı yüzde 40 aştığı açıklandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının açılış ve kapanış törenleri için ön görülen bütçe tahminleri bekleneni yüzde 40 aştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi CEO’su Toshiro Muto, Cuma günü, organizasyon yürütme kurulu üyelerine, törenlerin maliyetinin yaklaşık 118 milyon doları (yaklaşık 620 milyon lira) bulacağını açıkladı. 2013 yılında, söz konusu harcamaların tutarının 82 milyon dolar (yaklaşık 432 milyon lira) olacağı ön görülmüştü.

Açılış ve kapanış törenlerinin getireceği ek maliyete rağmen, 5.5 milyar dolarlık (yaklaşık 30 milyar lira) işletme bütçesinin değişmeyeceğini kaydeden Muto, ön görülmeyen maliyet artışlarının daha önce oluşturulan bir rezerv fonundan karşılanacağını belirtti.

Dev bütçe

2020’de gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları organizasyonu için yapılacak toplam harcamanın 20 milyar doları (yaklaşık 105 milyar lira) bulması bekleniyor. Japonya’nın ayırdığı dev bütçede, faaliyet bütçesi hariç kalan kısım, merkezi hükumet ve bölgesel hükumetler tarafından karşılanacak.

