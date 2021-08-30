İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.

Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı. Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz