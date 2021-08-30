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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

30.08.2021 04:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı

İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.

Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı. Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.

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