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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 05:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm yarışmalarında Büşra Nur, ilk denemesinde 32.70 metrelik atış gerçekleştirdi. Sonraki beş atışında bu derecenin üstüne çıkamayan milli sporcu, paralimpik oyunları 6. sırada tamamladı.

Bu kategoride altın madalyayı 40.83'lük atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli Liangmin Zhang elde etti. Gümüş madalyayı 40.25'le İtalyan Assunto Legnante, bronz madalyayı ise Kolombiya'dan Yesenia Maria Restrepo Munoz kazandı.

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