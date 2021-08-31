2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabanca P1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale kalamadı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 27 sporcu ilk 8'e girip final bileti alabilmek için mücadele etti.

Oğuz Murat 554 puan alarak 18'inci, Muharrem Korhan Yamaç ise 550 puanla 20'inci olarak finale kalamadılar.



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