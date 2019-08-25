HABER

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.Japonya’da Tokyo Olimpiyatları ile birlikte 2020’de gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.

Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.
Japonya’da Tokyo Olimpiyatları ile birlikte 2020’de gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. 25 Ağustos’ta başlayacak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular, iki yeni spor dalı olan badminton ve tekvando dahil 22 spor dalında 540 farklı müsabakada yarışacak.

Bilet başvuruları sürüyor
İlk etapta yalnızca Japonya’da yaşayanlara açık olan paralimpik bilet satış çekilişi başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül’e kadar devam edecek. Müsabakaları seyirci ile doldurmayı hedefleyen organizasyon komitesi, eski İspanyol futbol yıldızı Andres Iniesta’nın görme engelli sporcularla futbol oynadığı bir de tanıtım videosu hazırladı.

Sıcak engeli
Paralimpik Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, organizatörler bir dizi aksaklıkla mücadele ediyor. 2020 yazında aşırı sıcakların yaşanması beklenen Japonya’da, paratriatlon müsabakaları tedbir amaçlı olarak yarım saat erken başlayacak.
Öte yandan paratriatlon müsabakalarının yüzme etabının gerçekleştirileceği bölgede su kalitesi yetersiz bulunduğu için, deneme müsabakalarının yüzme etabı iptal edildi.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
(Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun ilgi(Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun ilgi
(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını(Özel) Selçuklu Mezarlığı’na ‘Malazgirt’ akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.