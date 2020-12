2020 Türkiye-ABD Açısından Zor Yıl Oldu

2020 yılı dünya için zor bir yıl oldu. Bu boyutta bir benzerine yüz yıl önce rastlanan bir pandemi, tam 102 yıl sonra tüm dünyayı vurdu. Salgının etkileri sadece ekonomi ve sağlıkla sınırlı kalmadı, ülkeler arası ilişkilerden küresel jeopolitiğe kadar her alanda derin yansımaları hissedildi.

2020’de ilişkilerde en çok konuşulan konular aslında birkaç yenisinin dışında önceki yıllardan çok farklı olmadı. İki ülkenin de birbirlerinden beklentileri değişmedi. ABD’nin Türkiye’den bir adım beklediği S-400 konusu, özellikle yılın son ayında ABD’nin yaptırım kararıyla birlikte 2020’de en çok öne çıkan konu oldu. Yılın başında İdlib’de Türk askerlerini hedef alan saldırı sonrası ABD’den destek ve dayanışma mesajları gelse de, her destek açıklamasının arkasına “S-400’den vazgeçin” koşulu eklendi. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarılmıştı. Yıl içinde, satın almış olsa da Türkiye’ye teslim edilmeyecek olan uçakları ABD Hava Kuvvetleri’nin alacağı açıklanırken, Türkiye’nin adı da projenin resmi internet sitesindeki katılımcı ülkeler listesinden çıkarıldı.

Çavuşoğlu ise bu eleştirilere malzeme olan her bir konuyu tek tek ele alarak Pompeo’ya yanıt verdi. Libya eleştirilerine karşılık, Türkiye'nin NATO'dan Libya'daki duruma müdahale etmesini istediğini, ancak NATO'nun bu isteği reddettiğini; Suriye'de, Türkiye IŞİD'e karşı savaşırken, koalisyon güçlerinin "terör örgütüne" destek verdiklerini; Doğu Akdeniz'de Pompeo'nun Avrupalı dışişleri bakanlarını telefonla arayarak, Türkiye'ye karşı, "bölgesel anlaşmazlıklarda körü körüne Yunanistan'ın tarafını tutmaya ve mal satmayı reddetmeye çağırdığını”; Rusya'dan S-400 suçlamasınaysa, "Amerika'nın kendilerine hava savunma sistemi satmayı reddettiği için Rusya'dan aldıklarını” söyledi.

Pompeo’nun Kasım ayında bir bölge turu sırasında uğradığı Türkiye’de hükümetten hiçbir yetkiliyle görüşmemesi ve sadece Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesi da yıl içinde dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Bu durum Türkiye’de diplomatik teamüllere aykırı olarak yorumlandı.

Trump-Erdoğan ilişkisi de Kongre’de dikkatle izlendi

ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yaz aylarında piyasaya çıkan anı kitabında, Halkbank davası özelinde Erdoğan-Trump ilişkisiyle ilgili ortaya attığı iddialar Amerikan medyasında da yankı yarattı. Bolton kitabında, Trump yönetiminin Halkbank davası ve Türkiye ile ilgili bazı konularda yargıya siyasi baskılar yaptığını öne sürmüştü. Bolton, 2018 yılının Mayıs ayında Erdoğan'ın Başkan Trump'a, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle New York Güney Bölgesi Savcısı'nın soruşturması altındaki Halkbank’ın suçsuz olduğunu savunan bir not verdiğini, Trump’ın da Erdoğan'a, meseleyi halledeceğini söylediğini öne sürdü. Bolton, Trump’ın New York Güney Bölgesi savcılarının kendisine değil Obama'ya yakın kişiler olduğunu anlattığını, bunların yerine kendisine yakın kişiler geldiğinde sorunun çözülebileceğini belirttiğini iddia etti.