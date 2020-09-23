2020 umre tarihleri açıklandı! Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac ibadeti takvimi!

Koronavirüs nedeniyle birçok şeyin yanı sıra ibadetlerinde yapılması aksamıştı. Uuzn zamandır hac ibadeti ve umre ziyareti yapılamıyordu. Suudi Arabistan yetkililerinden gelen son dakika açıklamasıyla birlikte artık müslümanlar hac ibadeti ve umre ziyaretlerini yerine getirebilecek. Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri / hac ibadetleri ne zaman başlıyor araştıran müslüman vatandaşlar, 4 Ekim tarihinin açıklanmasını sevinçle karşıladı. Peki Türkiye'de hac ibadeti ne zaman başlayacak?

2020 HAC İBADETİ VE UMRE ZİYARETLERİNİN BAŞLAMA TARİHİ

Suudi Arabistan yetkililerinin açıklamasıyla birlikte 2020 hac ibadeti tarihi paylaşıldı. Kademeli olarak başlayan 2020 umre ziyareti tarihi olarak 1 Kasım verildi. 4 Ekim'de başlayacak olan ziyaretler, 1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenler kabul edilmeye başlanacak. Kademeli olarak başlayan hac ibadetleri alımı günlük kişi sınırına göre kabul edilecek.

KORONAVİRÜSLE HAC İBADETİ NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs salgını ile birlikte umre ziyareti nasıl yapılacak merak ediliyordu. Kademeli olarak yapılacak olan hac ibadetleri için detaylar geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'de ülke sınırları içinde hac ibadeti yapmak isteyen müslümanlar için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını duyurdu. 15 gün sonra yani 18 Ekim tarihi itibari ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif' ve Mescid-i Haram'ın yüzde 75 kapasiteyle ülke sınırları içindeki vatandaşları ziyarete alacağı söylendi.