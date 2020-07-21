2020 üniversite kontenjanları belirlendi! YKS tercihleri ne zaman?

Üniversite kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusu üniversite adaylarının gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesiydi. Üniversite adaylarının bir süredir heyecanla beklediği YÖK 2020 kontenjan açıklaması nihayet yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından örgün eğitim programları için belirlenmiş olan kontenjanlar duyuruldu. Üniversite kontenjanları artacak mı 2020 yılı için en önemli sorulardan bir tanesiydi. Örgün öğretim 2020 üniversite kontenjanları için 835.383 kontenjan belirlendiği bildirildi. Peki, üniversite kontenjanları arttı mı?

2020 üniversite kontenjanları arttı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kala 2020 üniversite kontenjanları artacak mı sorusu gündemi meşgul ediyordu. Üniversite kontenjanları 2020 yılı için YÖK tarafından açıklandı. Buna göre üniversitelerin örgün eğitim programlarında 835.383 kontenjan belirlendi. Farklı programlardaki üniversite kontenjanları konusunda da açıklama yapıldı.

Tıp programında 16.448 kontenjan, mühendislikte 71.244 kontenjan, mimarlık programlarında 7.985 kontenjan, hukuk programlarında ise 16.327 kontenjan bulunuyor. Ziraat - Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışındaki programlarının kontenjanı ise 6.467 olarak belirlendi. Bunların yanı sıra Temel Bilimlerde 10.622 kontenjan ve İlahiyat - İslami İlimler fakültelerinde 19.353 kontenjan bulunuyor.