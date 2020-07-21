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2020 üniversite kontenjanları belirlendi! YKS tercihleri ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Uzun süredir beklenen YÖK 2020 kontenjan açıklaması geldi. Bir süredir üniversite kontenjanları artacak mı sorusu üniversite adaylarının gündemini meşgul ediyordu. YÖK üniversite kontenjanları ile ilgili açıklama yaptı. 2020 üniversite kontenjanları arttı mı? YKS tercihleri ne zaman?

2020 üniversite kontenjanları belirlendi! YKS tercihleri ne zaman?

Üniversite kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusu üniversite adaylarının gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesiydi. Üniversite adaylarının bir süredir heyecanla beklediği YÖK 2020 kontenjan açıklaması nihayet yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından örgün eğitim programları için belirlenmiş olan kontenjanlar duyuruldu. Üniversite kontenjanları artacak mı 2020 yılı için en önemli sorulardan bir tanesiydi. Örgün öğretim 2020 üniversite kontenjanları için 835.383 kontenjan belirlendiği bildirildi. Peki, üniversite kontenjanları arttı mı?

2020 üniversite kontenjanları arttı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kala 2020 üniversite kontenjanları artacak mı sorusu gündemi meşgul ediyordu. Üniversite kontenjanları 2020 yılı için YÖK tarafından açıklandı. Buna göre üniversitelerin örgün eğitim programlarında 835.383 kontenjan belirlendi. Farklı programlardaki üniversite kontenjanları konusunda da açıklama yapıldı.

Tıp programında 16.448 kontenjan, mühendislikte 71.244 kontenjan, mimarlık programlarında 7.985 kontenjan, hukuk programlarında ise 16.327 kontenjan bulunuyor. Ziraat - Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışındaki programlarının kontenjanı ise 6.467 olarak belirlendi. Bunların yanı sıra Temel Bilimlerde 10.622 kontenjan ve İlahiyat - İslami İlimler fakültelerinde 19.353 kontenjan bulunuyor.

Başarı sırası şartı güncellendi

Geçtiğimiz sene Hukuk fakültesine kayıt olabilmek için 190 bin başarı sıralaması gerekiyordu. 2020 yılında bu şart 125 bin olarak kabul edildi. Eczacılık ve Diş Hekimliği için de ilk kez başarı sırası şartı uygulanacak. Eczacılık için en düşük başarı sıralaması şart 100 bin olurken Diş Hekimliği için de 80 bin olarak belirlendi. 2020 üniversite kontenjanları tercih yapacak üniversite adayları için önemli bir rol oynuyor.

YKS tercihleri ne zaman 2020?

Üniversite tercih dönemi ne zaman 2020 yılının bir diğer cevabı merak edilen sorusu oldu. Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor konusunda da ÖSYM Başkanı Aygün’den bir açıklama geldi. Buna göre 2020 YKS tercih tarihi 6 - 14 Ağustos olarak belirlendi. YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

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