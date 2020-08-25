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2020 yazının en seksi mayo trendi: Bowkini

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Yüz maskelerine benzeyen bikinilerden ikili denim bikinilere, mayodan ‘bowkini’lere plaj modası çılgınlığı, görenlerin ağzını açık bırakıyor.

2020 yazının en seksi mayo trendi: Bowkini

Bu yazın mayo trendine bowkini damga vurdu. Koronavirüs salgını hayatın her alanını değiştirse de gardroplardaki yenilenmeye engel olamadı.

İşte 2020 bikini modası hakkında bilmeniz gereken her şey;

Bowkini modası Instagram’da fırtınalar estirdi. Desiree Schlotz bikinisiyle büyülüyor.
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BOWKİNİ

Bowkini geçtiğimiz sene Instagram’da fırtınalar estirmişti. Instagram fenomenleri ve ünlüler fiyonk şeklindeki bu bikinileri trend haline getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte bowkini popülaritesi yeniden arttı.

Desiree Schlotz da bu yaz bowkinisi ile görünen Instagram modellerinden biri.

Anastasia Nova bowkini ile göz kamaştırdı.
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Tarsha Olarte bebek pembesi bowkini içide muhteşem görünüyor.
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Tarsha Olarte pastel pembe renki bir bowkini tercih etti. Görünümüyle uyumlu zarif altın takıları ve belirgin kirpikleri dikkat çekti. Olarte’nin Instagram’da paylaştığı fotoğrafı 8 binin üzerinde beğeni aldı. Bir hayranı bowkinisi hakkında “Göz kamaştırıcı” dedi.

BATİK MAYOLAR

Love Island yıldızı Ellie Brown iki parçalı batik bikinisi içinde göz alıcı görünüyor.

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Batik mayo trendi, karantina sonrası ruh halini yükselterek harikalar yaratıyor. Love Island yıldızı Elli Brown da batik desenli bikini tercih edenler arasında. Brown, Instagram’da paylaştığı bikinisi ile 109 binin üzerinde beğeni aldı. Hayranları ise Brown’a “Karantina seksisi” sözleriyle iltifat etti.

Zara McDermott, pembe batik bikinisi içinde çok hoş görünüyor.
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Tiffany Watson ise pastel pembe renkte batik desenli bir mayo giydi.
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Ellie Brown ve Zara McDermott bu yıl batik desenli mayo modasını parlattı, televizyon yıldızı Tiffany Watson da bu trende katıldı.

YÜZ MASKESİ BİKİNİLER

Zara McDermott’ın bikinisi bazılarına göre yüz maskesine benziyor.
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Süper ince askıları ve göğsündeki penceresiyle Instagram’da heyecan yaratan bu seksi model, plajdaki tüm bakışları üzerinize çekecek.

Adele Gison, bikinisi içinde enfes görünüyor.
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Zara McDermott, havuz kenarında poz vererek hayranlarına bikini seçimi konusunda ilham verdi. Birçok hayranının beğenisini almasına rağmen, bazı hayranları bu bikiniyi yüz maskesine benzetti.

İKİLİ DENİM BİKİNİ

Loan Love ikili denim bikini tercih edenlerden biri.
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İkili denim parçalar moda tarihinin tozlu sayfalarından çıkıp bu yaza tekrar dönüş yaptı. Tahtı asla devrilmeyen jean kumaşı, bu yaz kendini bikinide de gösterdi. Loan Love da giydiği denim bikini ile hayranlarının beğenisini alarak Instagram’da ikili denim bikini modasını başlattı.

Instagram modeli Anastazia da denim bikini tercih etti.
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Instagram modeli Anastazia denim bikinisiyle poz vererek hayranlarından olumlu tepki aldı. Mart ayında sahilde denim bikinisiyle görünen Anastazia, Sidney sahil şeridinde kayalar üzerinde poz verdi. Instagram’da paylaştığı bikinisi ise 29 binin üzerinde beğeni aldı. Bir hayranı bikini seçimi ile ilgili “İnanılmaz derecede harika. Maviler içinde çok güzelsin” yorumunda bulundu.

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