2020 yazının en seksi mayo trendi: Bowkini

Tarsha Olarte pastel pembe renki bir bowkini tercih etti. Görünümüyle uyumlu zarif altın takıları ve belirgin kirpikleri dikkat çekti. Olarte’nin Instagram’da paylaştığı fotoğrafı 8 binin üzerinde beğeni aldı. Bir hayranı bowkinisi hakkında “Göz kamaştırıcı” dedi.

Desiree Schlotz da bu yaz bowkinisi ile görünen Instagram modellerinden biri.

Bowkini geçtiğimiz sene Instagram’da fırtınalar estirmişti. Instagram fenomenleri ve ünlüler fiyonk şeklindeki bu bikinileri trend haline getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte bowkini popülaritesi yeniden arttı.

İşte 2020 bikini modası hakkında bilmeniz gereken her şey;

Bu yazın mayo trendine bowkini damga vurdu. Koronavirüs salgını hayatın her alanını değiştirse de gardroplardaki yenilenmeye engel olamadı.

Zara McDermott, havuz kenarında poz vererek hayranlarına bikini seçimi konusunda ilham verdi. Birçok hayranının beğenisini almasına rağmen, bazı hayranları bu bikiniyi yüz maskesine benzetti.

Süper ince askıları ve göğsündeki penceresiyle Instagram’da heyecan yaratan bu seksi model, plajdaki tüm bakışları üzerinize çekecek.

Zara McDermott’ın bikinisi bazılarına göre yüz maskesine benziyor.

Ellie Brown ve Zara McDermott bu yıl batik desenli mayo modasını parlattı, televizyon yıldızı Tiffany Watson da bu trende katıldı.

Tiffany Watson ise pastel pembe renkte batik desenli bir mayo giydi.

Batik mayo trendi, karantina sonrası ruh halini yükselterek harikalar yaratıyor. Love Island yıldızı Elli Brown da batik desenli bikini tercih edenler arasında. Brown, Instagram’da paylaştığı bikinisi ile 109 binin üzerinde beğeni aldı. Hayranları ise Brown’a “Karantina seksisi” sözleriyle iltifat etti.

İKİLİ DENİM BİKİNİ

Loan Love ikili denim bikini tercih edenlerden biri.



İkili denim parçalar moda tarihinin tozlu sayfalarından çıkıp bu yaza tekrar dönüş yaptı. Tahtı asla devrilmeyen jean kumaşı, bu yaz kendini bikinide de gösterdi. Loan Love da giydiği denim bikini ile hayranlarının beğenisini alarak Instagram’da ikili denim bikini modasını başlattı.

Instagram modeli Anastazia da denim bikini tercih etti.



Instagram modeli Anastazia denim bikinisiyle poz vererek hayranlarından olumlu tepki aldı. Mart ayında sahilde denim bikinisiyle görünen Anastazia, Sidney sahil şeridinde kayalar üzerinde poz verdi. Instagram’da paylaştığı bikinisi ise 29 binin üzerinde beğeni aldı. Bir hayranı bikini seçimi ile ilgili “İnanılmaz derecede harika. Maviler içinde çok güzelsin” yorumunda bulundu.

