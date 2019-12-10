HABER

2020 ‘yılbaşı potporisi’ ile karşılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

(Kurumsal Habeler)- Lüks perakende firması Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu ‘yılbaşı potporisi’ teması ile 2020’yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

2020 ‘yılbaşı potporisi’ ile karşılanacak

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Habeler)- Lüks perakende firması Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu ‘yılbaşı potporisi’ teması ile 2020’yi karşılamaya hazırlandığını duyurdu.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediyeler almaktan hoşlananlara seçenekler sunan Beymen, ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden, çanta ve cüzdan çeşitlerine kadar dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçeneklerini mağazalarda ve resmi web sitesinde meraklılarıyla buluşturduğunu açıkladı.

Marka tarafından yapılan açıklamada, “Kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift uzmanlarından hediye seçimleriniz ya da hediye mesajlarınız için yardım alabilir, ayrıca adrese teslim hizmeti ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevdiklerinize hediyelerini en hızlı şekilde ulaştırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Arkadaşları, yangında hayatını kaybeden İbrahim Paşa’yı unutmadıArkadaşları, yangında hayatını kaybeden İbrahim Paşa’yı unutmadı
Atık pille tarih yolculuğuAtık pille tarih yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay Akbaş'ın ailesinden tazminat tepkisi

Beşiktaş saldırısında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.