2020 Yılı Bütçesi çalışma programı belli oldu

ANKARA, (DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi çalışma programı belli oldu. Buna göre, 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2020 Yılı Bütçe görüşmelerine ilişkin çalışma programını belirledi. 24 Ekim Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumuyla bütçe görüşmeleri başlayacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin bütçeyle ilgili hazırlıklarını yapması için yaklaşık iki hafta ara verilecek. Komisyon, 6 Kasım'da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlayacak ve 7 Kasım'dan itibaren de kurumların bütçeleri ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 16 bakanlığın bütçesi görüşülecek. 29 Kasım itibarıyla bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasını tamamlanması planlanıyor.

Aralık ayının ilk haftasında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, hazırlanacak raporla birlikte TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Bütçenin Aralık ayının ilk haftasında da Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak. 2020 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 960 milyar liradan, 1 trilyon 95 milyar liraya çıkması planlanıyor.

