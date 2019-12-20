2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye'nin yatırıma daha fazla kaynak ayırması gerektiğini belirterek, "Milli beka söz konusu olduğunda, ülkemizin ekonomik gücü, kaynak ve imkanları da elbette yakın mercek altında tutulmalıdır." dedi. Aksu, 2020 bütçesinin son gün görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, bütçe teklifinin, 2020-2022 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çerçevesi çizilen hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti. Anayasa'ya göre vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğunu anlatan Aksu, vergi sisteminin çözülmesi gereken önemli sorunlarının halen devam ettiğini vurguladı. Basit, açık, düşük oranlı ve adil uygulamalarla vergi gelirlerini artırmanın mümkün olduğunu kaydeden Aksu, kayıt dışılıkla mücadele için kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve meslek teşekküllerinin içinde olacağı toplumsal bir seferberlik başlatılması gerektiğini ifade etti. Aksu, kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye'nin yatırıma daha fazla kaynak ayırma mecburiyeti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'ye, Ağustos 2018'de adı konulmamış bir ekonomik savaş açılmış, kur ve faiz üzerinden siyasi operasyon yapılmak istenmiştir. Ekonomi üzerinden ülkenin istikrarlaştırılması çabası, kuşkusuz ki beka meselesinin önemli bir boyutudur. Milli beka söz konusu olduğunda, ülkemizin ekonomik gücü, kaynak ve imkanları da elbette yakın mercek altında tutulmalıdır. Ülkemizin birtakım ekonomik sorunlar yaşadığına şüphe yoktur. Ekonominin bazı alanlarında yapısal reformlar yapılmasına ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. Nitekim, hükümet, zamanında attığı adımlarla önce ekonomik saldırıları durdurmuş, ardından da oluşan tahribatın onarılmasına yönelik programı ortaya koymuştur. Bununla birlikte, ekonomideki en küçük olumsuzlukları yeni bir kriz sinyali olarak yorumlamak, zaten güç durumda kalan toplumsal kesimleri siyasi çarpışmaların motoru ve muharrik kuvveti haline getirmeye çalışmak, ülkemizin ekonomisine de milli birliğine de hizmet etmeyecektir. İyi niyetle yol gösteren, çözüm üreten ve öneren görüş sahipleri, elbette, ülkenin milli birliğine katkı yapmaktadır. Ancak ajitasyondan beslenen ve adeta ülkenin batması için davulla, zurnayla kehanet savuran odakların angaje oldukları yabancı mahfillere karşı da daima hazırlıklı ve uyanık olunması gerekmektedir."