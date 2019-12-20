2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "15 Temmuz'da bu Meclis kahramanca durdu. Bütün siyasi partilerimiz net ve ortak bir duruş sergilediler. Ben, o gün gösterilen duruşun bugün bir kavga ya da ayrışma sebebi olmasını doğru bulmuyorum." dedi.

2020 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki tümü üzerindeki görüşmelerde, Mecliste grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ve temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bütçe görüşmelerinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar üzerinden partilerin birbirlerini haksız şekilde itham ettiğini belirterek, "15 Temmuz'da bu Meclis kahramanca durdu. Bütün siyasi partilerimiz net ve ortak bir duruş sergilediler. Ben, o gün gösterilen duruşun bugün bir kavga ya da ayrışma sebebi olmasını doğru bulmuyorum. Onun için biz bunun kıymetini bilelim ve gruplarımızın birbirine haksızlık yapmamasını istirham ederim." diye konuştu.

Bazı suçlara yönelik cezaların artırılmasını istediklerini dile getiren Destici, kadınları, küçük çocukları istismar ederek öldüren, asker ve polisi şehit eden teröristler için idam cezasının geri getirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.