2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bazı konfederasyonların davet edilmesi önerisinde bulunduğunu anlatarak, "Allah'ın kelamını tartışmıyoruz. Farklı kesimlerin taleplerini duymak belki bu bütçeyi daha adaletli yapar. Bütün kesimlerin burada olacağı zamana kadar bu oturumları ertelemenizi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Paylan'a "Usul mü bu? Bu şekilde konuşamazsınız." diye tepki gösterdi.

Paylan'ın "Bütçenin yüzde 1'in, sarayın ve yandaşlarının bütçesi olduğu" iddiası üzerine Başkan Elvan, "Bu yüzde 1'in bütçesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi." dedi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise bütçelerin görüşüldüğü komisyonun fiziki imkanlarının insana uygun olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bizlerin soru sorma hakkını engelliyor. Sorduğumuz soruların üçte birine cevap verilmemiş, verilen cevaplar da ciddi sorunlar içeriyor." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, komisyonda yer alan hükümet temsilcisinin, milletvekillerinin sorularına o anda yanıt vermesine yönelik bir usul belirlenmesi önerisinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçe süresince Genel Kurul'da, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen bir kanununun görüşülmemesinin, uygun olacağını dile getirdi.

Komisyonu "yasa makinesi" olarak nitelendiren Paylan, aynı anda bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu komisyonda kabul edilen bir yasanın da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olmasının, komisyon üyelerini zor durumda bırakacağını söyledi.

Yazılı olarak yönelttiği soru önergesine verilen cevabını eleştirdiği için kamu görevlisine hakaretten fezlekesi bulunduğunu anlatan Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın her lafımıza dava açmayacağını kim garanti ediyor? Burada yapılan tartışmalardan dava açılır mı milletvekiline. Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatları buradalar. Ağızımızdan çıkan her cümleye dava dilekçesi hazırlıyorlar." iddiasında bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Paylan'ın ifadelerinin incitici olduğunu belirterek, "Ortamı gerdiniz. Biraz daha hassas olun. Bugün 23-24 günlük bir sürece başlıyoruz. Geniş şekilde tartışacağız. Usulle ilgili bir eksiklik olmadığını düşünüyorum." dedi.

- "27 bin sivil toplum örgütü var"

Elvan, Türkiye'de 27 bin sivil toplum kuruluşu bulunduğuna ve salona tüm bunların davet edilmesinin mümkün olamayacağına işaret etti.

Bütçenin Anayasa ve 5018 Sayılı Kanuna göre hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi olduğunu vurgulayan Elvan, "(Yandaşın bütçesi) lafı kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.