HABER

2020 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 15:44 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.  TBMM Plan ve Büçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.
TBMM Plan ve Büçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Elvan'ın bütçe görüşmelerine ilişkin usulün belirlenmesi için oylama yapılacağını belirtmesi üzerine, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görüşmelerde sivil toplum kuruluşlarının da yer alması önerisinde bulundu.
'27 BİN SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN DAVET EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'
27 bin sivil toplum kuruluşunun davet edilmesinin mümkün olmadığını belirten Komisyon Başkanı Elvan, "Bütçe görüşmeleri oldukça kapsamlı. Örneğin vergiyle ilgili görüşmeler için onunla ilgili sivil toplum kuruluşlarını çağırıyorsunuz ama bütçe her kesimi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu kadar çok sivil toplum kuruluşunun olduğu bir yerde bu salonun büyüklüğü belli. Bu kadar kapsamlı alanı ilgilendiren bütçede, 'Şu sivil toplum kuruluşu gelsin, şu gelmesin' gibi bir yaklaşımımız olamaz. Bugüne kadar teamül olarak sivil toplum kuruluşları çağrılmamıştır. Bizim tüm kanun tekliflerimizde, davet ediyoruz, davet edilmediği halde gelenler oluyor, söz veriyoruz. Komisyonda yaklaşık 50 milletvekili konuşacak. Bu kişilerin sorularının hükümet temsilcisi tarafından aynı anda yanıtlanması gerekir. Bu, süre açısından da sıkıntı yaratır. Cevaplanmayan sorularınızın cevaplarını Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlamadan alıp sizlerle paylaşacağım" dedi.
Elvan'ın konuşmasının ardından HDP'li üyelerin, bütçe görüşmelerinde sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesine yönelik önerisi oylandı, ancak öneri komisyonda kabul edilmedi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Bahçeli: Kararı ne olursa olsun yanındayızBahçeli: Kararı ne olursa olsun yanındayız
Destici: Mücadeleyi yapan tek ülke, TürkiyeDestici: Mücadeleyi yapan tek ülke, Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Diğer Haberler
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın kararı ne olursa yanındayız

Bahçeli: Kararı ne olursa olsun yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

CHP, bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu

CHP'den TBMM'ye 'naklen yayın' başvurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.