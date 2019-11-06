2020 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Büçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Elvan'ın bütçe görüşmelerine ilişkin usulün belirlenmesi için oylama yapılacağını belirtmesi üzerine, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, görüşmelerde sivil toplum kuruluşlarının da yer alması önerisinde bulundu.

'27 BİN SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN DAVET EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

27 bin sivil toplum kuruluşunun davet edilmesinin mümkün olmadığını belirten Komisyon Başkanı Elvan, "Bütçe görüşmeleri oldukça kapsamlı. Örneğin vergiyle ilgili görüşmeler için onunla ilgili sivil toplum kuruluşlarını çağırıyorsunuz ama bütçe her kesimi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu kadar çok sivil toplum kuruluşunun olduğu bir yerde bu salonun büyüklüğü belli. Bu kadar kapsamlı alanı ilgilendiren bütçede, 'Şu sivil toplum kuruluşu gelsin, şu gelmesin' gibi bir yaklaşımımız olamaz. Bugüne kadar teamül olarak sivil toplum kuruluşları çağrılmamıştır. Bizim tüm kanun tekliflerimizde, davet ediyoruz, davet edilmediği halde gelenler oluyor, söz veriyoruz. Komisyonda yaklaşık 50 milletvekili konuşacak. Bu kişilerin sorularının hükümet temsilcisi tarafından aynı anda yanıtlanması gerekir. Bu, süre açısından da sıkıntı yaratır. Cevaplanmayan sorularınızın cevaplarını Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlamadan alıp sizlerle paylaşacağım" dedi.

Elvan'ın konuşmasının ardından HDP'li üyelerin, bütçe görüşmelerinde sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesine yönelik önerisi oylandı, ancak öneri komisyonda kabul edilmedi.

