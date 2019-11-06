2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hükümetin bütçeyle hedeflerini ortaya koyması gerektiğini aktaran Şener, "Ekonominin kriz içerisinde olduğu bir ortamda, bu bütçe ne yapacak da ülke kriz ortamından çıkacak? Hiç belli değil. Bu bütçe, dar ve sabit gelirlilerden parayı toplayıp üst gelir gruplarına aktaracak bir bütçedir. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 70'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının yüksek olması, vergilendirmenin adaletsiz olduğunu gösterir." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2019 bütçesinin çok fazla sapma gösterdiğini dile getirerek, "Ortada bütçe yok. Bütçeye bağlı olarak ortada hükümet var mı yok mu tespit etmek zor." dedi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, komisyondaki bütçe görüşmelerinin çekimini bundan sonra Meclis TV'nin yapacağını ve bu kayıtları isteyen yayın kuruluşlarıyla paylaşacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, para ve maliye politikalarındaki koordinasyonun sürdürülmesi, finansal piyasalarda istikrarın güçlendirilmesi ve beklentilerdeki olumlu seyirle birlikte TÜFE'nin 2020 yılında kalıcı olarak tek haneli seviyelere ineceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Enflasyon oranının ekimde yüzde 8,5'e düştüğünü anımsatan Şener, bu verinin doğruluğunun şüpheli olduğunu ileri sürdü. Şener, "Bu oranın, memur ve emekli maaşlarının daha düşük oranda artırılmasına neden olacağını, 2020 bütçesinin memur ve emekli gelirlerini enflasyon karşısında tahrip ettiğini" savundu.

Şener, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmasının piyasalar açısıdan güven kaybına yol açtığını" öne sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanına, etrafındaki hiç kimse 'Bu böyle olmaz, güven kaybına neden olur.' demiyor. Halbuki Cumhurbaşkanına kim yakınsa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir, bunu söylemesi lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir felaket olduğunu öne süren Şener, sistemin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik krizin, bir borç krizi olduğunu iddia eden Şener, hükümetin bu borçlar için tefecilerin kapısını çalacağını ileri sürdü.

- "İHA'sını, SİHA'sını yapan bir Türkiye var"