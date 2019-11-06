2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon işsiz bulunduğunu belirten Emecan, "Şahlanan ekonomi değil, işsizlik olmuştur." ifadesini kullandı.

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emecan, "Yayınlanacak enflasyon oranını, daha yayınlanmadan bilmek gibi bir hikmet var Sayın Maliye Bakanımızda. TÜİK de iktidarı memnun edecek rakamlar açıklamaya başladı." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'nin dış borç tutarının 450 milyar dolara ulaştığını, öte yandan vatandaşın bankalara borcunun da arttığını söyledi.

2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere işaret ederek, "Uluslararası derecelendirme kuruluşları notlarımızı yükseltmeye başladı. Raporlarında Türkiye ekonomisindeki olumlu hava ve toparlanması yönünde olumlu ve övücü tespitleri var." dedi.

"Hükümetin, birçok sapmaya imza attığı 2019 bütçesine halel getirildiğini" ileri süren Katırcıoğlu, kamu ve özel iş birliği projelerine kaynak aktarılmasının doğru olmadığını belirtti.

Katırcıoğlu, 2020 bütçesinin iş dünyasını kayırır şekilde hazırlandığını ve vergi istisnalarıyla devletin 196 milyar liralık gelirden vazgeçtiğini de savundu.

HDP'li 5 milletvekili olarak partilerinin İstanbul İl Kongresi bildirilerini dağıtmak istediklerini ancak polis müdahalesiyle karşılaştıklarını anlatan Katırcıoğlu, "Böyle yaparsanız buraya yabancı sermaye de gelmez. Eğer Türkiye'nin ekonomik ve demokratik sorunlarını çözeceksek bunun yolu hukukun ve parlamentonun üstünlüğüdür." şeklinde konuştu.

- "Bunu Trump kabul etti, dünya kabul etti"

AK Parti Denizli Milletvekili Ök, Türkiye'nin önceki dönemlere göre daha uzun vadeli ve düşük faiz oranlarında borçlandığını söyledi.

Ök, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın bütçede savunma kalemlerinin yüksek tutarda olduğuna yönelik eleştirisini anımsatarak, "Bizim Kürtlerle sorunumuz yok, sorunumuz teröristlerle. Ne yapsaydık? Bunu Trump kabul etti, dünya kabul etti. Ülkemizi, sınırlarımızı korumamız lazım. Sınırlarımızı, tehdit eden her türlü teröristten arındırmamız lazım. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz açısından olması gereken bir operasyondu." değerlendirmelerinde bulundu.