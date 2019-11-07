2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'ye ilişkin sunumu Meclis Başkanı'nın yapmamasını eleştirerek, "Son 4 yılda 4 kez o koltukta Meclis Başkanı'nın oturmaması saygısızlıktır. Bu da bunun teamül haline geldiğini gösteriyor. Meclis Başkanı'nın yurt dışı programı varsa, programlar daha önceden belirlenebiliyor, bizim de programız 1 ay önceden belliydi. 4 yılda 4 kez, bu tesadüf olamaz." dedi.

Paylan, bugünkü oturumun ertelenerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye'ye dönmesinden sonra görüşmelerin yapılmasını istedi.

Komisyon Başkanı Elvan, TBMM Başkanı Şentop'un, bütçe programı belli olmadan önce kendisini aradığını ve bütçe görüşmelerine katılmak istediğini söylediğini aktardı.

Daha sonra programı yaptıklarını ifade eden Elvan, bu ay sonu itibarıyla komisyon görüşmelerini tamamlamak zorunda olduklarını belirtti.