2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanarak, vatandaşlar tarafından izlenebilmesini istediklerini, bu taleplerinin "teknolojik altyapı yeterli değil" gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, canlı yayının bir denetim olduğunu, halkın kendi kaynaklarının nasıl kullanılacağını, vekillerinin ne şekilde tartıştığını görmesinin en uygun yöntem olacağını belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, müzakerelerin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, milletvekillerinden durumu suistimal etmemelerini istedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı yer olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan, Avrupa Birliği ve gümrüklerle ilgili konulara daha fazla değinmesini istedi.

Son dönemde Türkiye'nin bazı ürünlerinin geri döndüğünü, özellikle Rusya'yla ticarette geri dönen ürünlerin iç piyasada tüketildiğini anlatan Kuşoğlu, "Ne kadar sağlıklıdır bilemiyorum ama 'Sağlıksızdır.' diyorsak iç piyasada da tüketilmemesi lazım. İnsanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Özellikle Rusya'yla, kuzey ülkeleriyle olan ticarette gümrüklerde bekleme gibi, ticaretle ilgili epey bir sorun olduğunu biliyoruz." dedi.