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2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: - "Bölgemizde ve dünyada yoğun vekalet ve ticaret savaşları yaşanıyor" - CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: - "Rusya'yla yaptığımız ticarette geri dönen ürünler iç piyasada tüketiliyor. 'Sağlıksızdır.' diyorsak iç piyasada da tüketilmemesi lazım" - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu: - "Fındık gibi stratejik tarım ürünlerinin hak ettiği değeri ve pazarı bulması bakımından lisanslı depoculuğunun yaygınlaştırılması son derece önemli"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanarak, vatandaşlar tarafından izlenebilmesini istediklerini, bu taleplerinin "teknolojik altyapı yeterli değil" gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, canlı yayının bir denetim olduğunu, halkın kendi kaynaklarının nasıl kullanılacağını, vekillerinin ne şekilde tartıştığını görmesinin en uygun yöntem olacağını belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, müzakerelerin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, milletvekillerinden durumu suistimal etmemelerini istedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı yer olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan, Avrupa Birliği ve gümrüklerle ilgili konulara daha fazla değinmesini istedi.

Son dönemde Türkiye'nin bazı ürünlerinin geri döndüğünü, özellikle Rusya'yla ticarette geri dönen ürünlerin iç piyasada tüketildiğini anlatan Kuşoğlu, "Ne kadar sağlıklıdır bilemiyorum ama 'Sağlıksızdır.' diyorsak iç piyasada da tüketilmemesi lazım. İnsanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Özellikle Rusya'yla, kuzey ülkeleriyle olan ticarette gümrüklerde bekleme gibi, ticaretle ilgili epey bir sorun olduğunu biliyoruz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ihracatın yüzde 50'sinin yapıldığı OECD ülkeleriyle ticarette, 2019 yılında yüzde 1,8 oranında daralma yaşandığını kaydetti.

İthalatın daraldığını, ihracatın da çok fazla bir genişlemediğini ifade eden Katırcıoğlu, "Buna rağmen sonuçta dış ticaret açığının giderek iyileştiğine dair argümanlar, hükümet tarafından sıkça dile getiriliyor. Doğrudur fakat dış ticaret açığının daralması veya küçülmesi dediğimiz şey ihracat artarken oluyorsa anlamlı bir cümle olmuyor. Bu durumun ithalatımızın yani üretimin daralıyor olmasından kaynaklanan bir sonuç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bakanlar, sunumlarında Sayıştay raporlarına da değinsin"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bütçe görüşmeleri için Meclise gelen bakanların, bakanlıklarına ilişkin hazırlanan Sayıştay raporlarına değinmediğini belirtti.

Yılmaz, bakanların, sunumlarında Sayıştay raporlarındaki bulgulara ilişkin neler yaptıklarına yer vermesini talep etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, 10 aylık dönemde dış ticaret verilerine bakıldığına, bir önceki yıla göre 52,3 milyar dolar olan dış ticaret açığının 23,2 milyar dolara gerilediğini hatırlattı.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 73,6'dan yüzde 86,5'e çıktığını belirten Aksu, "Bu durumun içerideki üretimi de olumsuz etkilememesi lazım." dedi.

Damping ve sübvansiyonlara karşı Türk markasını, Türk üreticisini koruyacak önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Aksu, şöyle konuştu:

"Şirket kurmanın kolaylaştırılması çalışması yapıldığı ifade edildi. Kuşkusuz bunlar önemli. Bununla beraber kurulan şirketlerin yaşatılması, sürdürülebilir olması da yine katma değer yaratılması bakımından son derece önemli. Türkiye'nin üretiminde dünyada tekel olduğu fındık gibi stratejik tarım ürünlerinin hak ettiği değeri ve pazarı bulması bakımından lisanslı depoculuğunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi son derece önemli."

- "Tehdit ve şantajlara her gün yenisi ekleniyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bölgede ve dünyada yoğun "vekalet ve ticaret savaşları" yaşandığını anlattı.

Küresel ekonominin, bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Kırkpınar, "Tehdit ve şantajlara her gün yenisi ekleniyor. Bu süreçte özellikle Cumhuriyet tarihimizde dış ticaretimiz ve ihracatımız açısından rekor üstüne rekor kırdınız. Ticaret Bakanlığımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılı boyunca da tacirlerimiz, esnafımız, sanatkarlarımız, kooperatiflerimiz için hızlı, kolay ve güvenli ticaretin sağlanması adına önemli çalışmalar yapmıştır. Ülkemizin 2023 hedeflerine hızlı şekilde ilerlemesine vesile olan bu çalışmaları yürütürken vatandaşlarımızın taleplerine de azami ölçüde değer vermeniz bizleri ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

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Helal Akreditasyon Kurumu Rekabet KurUMU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanlığı

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