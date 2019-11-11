2020 Yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Kurum, bütçe teklifinde Bakanlığın bütçesinin 2 milyar 827 milyon 733 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ise 1 milyar 185 milyon 359 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Bu yılın Amerika'dan Uzakdoğu'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde doğal afetlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Kurum, bir taraftan da çevre kirliliği, iklim değişikliği, şehircilik konularında birçok yeni politikanın hayata geçirildiği yıl olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte ülke olarak birçok önemli projeyi başlattıklarını bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak takip ettiğimiz temel hedeflerimizi, şu başlıklarla ifade etmek isterim: İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle öncelikli alanlarını dönüştürmüş, afetlere hazır, sağlıklı, güvenli ve kimlikli şehirlere sahip olmak. Medeniyetimizin mirası olan yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, 250 bin sosyal konutumuzu tamamlamak, ev sahibi olmayan dar gelirli hiçbir vatandaşımızı bırakmamak. Sıfır Atık Projesiyle çevremizi korumak, geri dönüşümle 20 milyarlık tasarruf ve 100 bin istihdam sağlamak. Yüzde 9,6 oranında olan doğal koruma alanı büyüklüğümüzü yüzde 17'ye çıkarmak. Yüzlerce millet bahçesi ve onlarca ekolojik koridorla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye yükseltmek."