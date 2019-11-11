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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal: - "Sıfır atık projesi çalışmalarıyla 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar liralık ekonomik kazanç hedefleniyor" - CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: - "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının her türlü yetkisi Boğaziçi Başkanlığına devrediliyor. Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisi alınarak yeni bir yapı oluşturuluyor" - İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "Yerelleşmenin önemsendiği bir dönemde Çevre ve Şehircilik gibi bir bakanlık var. Belediyeler, belediye başkanları etkili olacaksa, bütün bunlara ne gerek var? Her şey merkezden yönetilmeye çalışılıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, "Sıfır atık projesi çalışmalarıyla 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar liralık ekonomik kazanç hedefleniyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Boğaziçi'ndeki denetim, imar ve diğer alanlardaki faaliyetlere ilişkin yetkilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınarak Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kuruluna devredilmesi tartışmalarına değindi.

Uygulama ile "paralel başkanlık" kurulmak istendiğini savunan Emecan, "Halkın iradesine ipotek koyuyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın her türlü yetkisi Boğaziçi Başkanlığına devrediliyor. Köprü gelirinin yüzde 10'u dahil her türlü gelir de başkanlığa devrediliyor. Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisi alınarak yeni bir yapı oluşturuluyor. Halk size en iyi cevabı verecektir. Halkın iradesinin karşısında duruyorsunuz. İnsanların aklıyla alay etmeyin." diye konuştu.

Emecan, Kanal İstanbul projesinin de "garabet bir proje" olduğunu öne sürerek, iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 12 bin yıllık Hasankeyf'in baraj suları altında kaldığını, bölgedeki tarihi çarşının iş makineleriyle yıkıldığını kaydetti. Paylan, Diyarbakır'ın Sur bölgesindeki tarihi yapıların yerine yapılan evlerin de yıkılmaya başladığını iddia etti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu belirterek, afete maruz kalmadan önce hukuk, imar, altyapı ve diğer alanlarda önlemlerin alınarak olası bir depremin etkilerinin en aza indirilebileceğini bildirdi.

Aksu, kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu, sadece İstanbul'da değil kırsal alandaki yerleşim mekanlarının da kentsel dönüşüm bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

- "46 ilin gürültü haritaları hazırlanmıştır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne değinerek projenin 25 bin kurum binasında uygulandığına dikkati çekti.

Proje ile Türkiye çapında toplanan atık miktarı ve diğer çalışmalara ilişkin envanter oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi hazırlandığını kaydeden Ünal, "Sıfır atık projesi çalışmalarıyla 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar liralık ekonomik kazanç hedefleniyor. Projeyle 400 bin kurum ve kuruluş sıfır atık yönetim sistemine geçecektir. Ayrıca iki Belgrad Ormanı kadar ağacın kurtarılması, belediye atık geri kazanım oranının en az yüzde 35'e çıkarılmasıda hedefler arasındadır." dedi.

Gürültü kirliliğine de dikkati çeken Ünal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında 2018 yılı sonu itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara illerinin de içinde bulunduğu toplam 46 ilin gürültü haritaları hazırlanmıştır. 41 havalimanının da gürültü haritaları tamamlanmıştır. Kalan 20 ilin stratejik gürültü haritalarının ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır." diye konuştu.

Şirin Ünal deniz çöplerinin toplanması için de çalışmaların devam ettiğini, denize kıyısı bulunan tüm illerde valilerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planlarının uygulamaya geçeceğini aktardı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da bisiklet yolu ve millet bahçesi gibi projelerin bakanlıkça yürütülmesine dikkati çekti.

Tatlıoğlu, "Bakanlığın şehircilik kısmını belediyelere bırakmak lazım. Yerelde verilmeyen ruhsatlar Ankara'da veriliyor. Bu bir garabet. Yerelleşmenin önemsendiği bir dönemde Çevre ve Şehircilik gibi bir bakanlık var. Belediyeler, belediye başkanları etkili olacaksa, bütün bunlara ne gerek var? Her şey merkezden yönetilmeye çalışılıyor. Bu durum 'rantı merkezden mi yönetiyorsunuz?' sorusunu ortaya çıkarıyor. Merkezden yönetilen bir şehircilik olmaz. Bu politika rantı veya ruhsatı elde tutma gayretinden öteye gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

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2020 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

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