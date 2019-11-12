2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının geçen yıla göre düştüğünü söyledi. 10. Kalkınma Planı'nda konulan bazı hedeflerin gerisinde kalındığını ifade eden Kuşoğlu, Sayıştay raporlarındaki eleştirilerin de dikkate alınmasını istedi. Kuşoğlu, "Sayıştayın bakanlıkla ilgili 2017'den intikal eden eleştirileri vardı, bunlar düzeltilmemiş. Sayıştayın 2018 için ise 31 eleştirisi var. Çok da önemli eleştiriler. Bunların dikkate alınması gerekir." diye konuştu. Ankara'da şehir hastanesinin ilkinin hizmete açılmasıyla kentteki bazı hastanelerin kapatıldığını dile getiren Kuşoğlu, "Ankara, Türkiye'de sağlığın başkentiydi. Bu özelliğini yitirdi. En iyi doktorlar, hastaneler buradaydı. Bütün Anadolu Ankara'ya gelirdi. Bu ortadan kalkınca sıkıntılar da olmaya başladı. Bu durumun düzelmesi lazım. Şehir hastanelerinin çalışması, oralara alışılması gibi konularda büyük sıkıntılar var. Çevre ilçelerden özelikle acile, yoğun bakıma hasta alınmasıyla ilgili çok fazla sıkıntılar aktarılıyor. Şehir hastaneleri sorunu çözmediği gibi artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Sağlık Bakanlığının bütçesinin artmasının iyi bir durum olduğunu belirtti. Bütçenin 2017'den bu yana artmasının en büyük sebebinin şehir hastaneleri olduğunu öne süren İpekyüz, bakanlığın tanıtılmasında da şehir hastanelerinin ön plana çıktığını, hastaneler dışında bakanlığın birçok başarı öyküsünün olduğunu belirtti. Şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerde bulunan İpekyüz, "Şehir hastanelerinin sözleşmelerini kimse bilmiyor. Bunlar kamu mu özel mi? Mersin Tabip Odası hastane önünde bir basın açıklaması yapacak, 'burası özel mülkiyet giremezsiniz' diye polislerce engelleniyor. Bu hastanelerde hiç kimse denetim de yapamıyor." dedi. - "Yardımcı sağlık personeline ihtiyaç var" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Sayıştay raporlarında başta şehir hastaneleriyle ilgili çok önemli bulguların olduğunu dile getirerek, bu konuda mutlaka tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Kanser, diyabet, kronik solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik koruyucu sağlık programlarının etkin şekilde uygulanmasına devam edilmesini isteyen Kalaycı, sağlığın geliştirilmesine ilişkin hizmetlerin güçlendirilmesi kapsamında sağlıklı yaşam merkezlerinin açılmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi için her türlü tedbirin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, MHP'nin, bu konuda getirilecek her türlü düzenlemeye destek vereceğini söyledi. Yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulduğunu belirten Kalaycı, atama bekleyen yüz binlerce sağlık personelinin bulunduğunu, bu konuda kadro ilanını vatandaşların dört gözle beklediğini dile getirdi. Kalaycı, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarıyla ilgili düzenlemelerin olduğunu ancak bunların daha da iyileştirilmesi, döner sermaye sisteminin de yenilenmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, şehir hastaneleri projesinin tutarlı bir proje olmadığını savundu. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin "ticari sır" olarak nitelendirildiğini söyleyen Andican, bunun aslını TBMM'nin bile öğrenemediğini, sözleşmelerin sır altında kaldığını öne sürdü. Andican, sözleşmelerin içeriğinde de ciddi sorunlar olduğunu, sözleşmede Sayıştay denetçilerinin bile anlamadığı durumların bulunduğunu söyledi.