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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 20:29 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: - "Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor. Tarım destek ödemelerini 1,8 milyar liradan bugün itibarıyla 17 milyar liraya ulaştırdık"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin bugün, 195 ülkeye bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini belirterek, "Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Tarım destek ödemelerini 1,8 milyar liradan bugün itibarıyla 17 milyar liraya ulaştırdık." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kesin hesabı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşmeleri devam etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, uygulanan ekonomi politikalarından tüketicinin de üreticinin de memnun olmadığını savunarak, "Türkiye'de çiftçi yok. Piyasada gıda şirketlerinin egemenliği var. Gıda şirketleri çiftçileri yok ediyor. Sizin destek uygulamalarınız da o büyükleredir." ifadesini kullandı.

Hidroelektrik Santrallerinin (HES) Karadeniz Bölgesi'ni kuruttuğunu ileri süren Bekaroğlu, "Can suyu falan diyorsunuz. Derede akan suyun tamamı candır, o su olmazsa Karadeniz’de can olmaz, canlı olmaz. Niye bunu görmüyorsunuz?" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde düşük yoğunluklu turizm faaliyetlerinin olabileceğini belirten Bekaroğlu, "Yeşil yol ne demek? Niye yaylaları birbirine bağlıyorsunuz? Yaylalara bir şey yapacaksanız yollarını ıslah edin. Ayder ve Uzungöl'ü görmüyor musunuz? Kitle turizmi Karadeniz’de olur mu? Bu cinayettir, bunu nasıl görmezsiniz? " diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise tarımın sektörünün ciddi konuşulacak bir sektör olduğunu hamaset yapılacak bir sektör olmadığını söyledi.

Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarının tarım toprağı olduğunu dile getiren Kırkpınar, bunun da 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılabildiğini kaydetti. Kırkpınar, Türkiye'de 24 milyon hektarda tarım yapılabildiğini ve 14,6 milyon hektar alanın mera olarak kullanıldığını söyledi.

- "Hayvancılığı öncelikli sektör olarak ele aldık"

Kırkpınar, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun da 100 milyon olmasının beklendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği gibi nedenlerle tarıma elverişli araziler tehdit altında. Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı tarımsal sit alanı ilan ederek koruma altına aldık. 17 yılda çiftçilerimize 135 milyar liralık destek verdik. Ülkemiz 2005 yılından beri tarımsal hasılada dünya ve Avrupa'da çok ileri düzeydedir.

Tarımsal gelirlerimizi 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor. Tarım destek ödemelerini 1,8 milyar liradan bugün itibarıyla 17 milyar liraya ulaştırdık. Son 17 yılda çiftçimize 135 milyar lira destek ödemesi yaptık."

Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldıklarını dile getiren Kırkpınar, son 17 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Hayvan üretiminin en büyük maliyetinin yem fiyatları olduğunu ifade eden Kırkpınar, maliyetin aşağıya doğru çekilmesi hayvancılığa en büyük desteğin sağlanmış olacağını dile getirdi. Kırkpınar, buna ilişkin devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi veya Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yem üretip maliyetine çiftçilere vermesi önerisinde bulundu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Konya Ovası'ndaki kaçak kuyulara dikkati çekerek, "Gelin imar barışı gibi bir kuyu barışı yapalım. Bu kuyuları ruhsatlandıralım. En azından oradaki çiftçilerimiz hibelerden, elektrik indiriminden faydalansınlar. Bundan sonra da gerçekten uygulanabilir önlemlerle kaçak kuyu açılmasına müsaade etmeyelim."dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, AK Parti iktidarının 17 yıldır uyguladığı yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmesi, çiftçiyi merkezine alan bir tarım politikasını uygulamaya koyması gerektiğini söyledi.

- "Toprak konusunda son yıllarda biraz daha hassasiyet gösteriliyor"

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, toprak su ve diğer kaynaklarla ilgili ciddi sorunların olduğunu belirterek, "Toprak koruma konusunda son yıllarda biraz daha hassasiyet gösteriliyor. Bir santimetre toprağın oluşması için en az 500 yılın gerektiğini düşünürsek bunun ne kadar kıymetli hazine olduğunu anlarız." dedi.

Tarımsal destekleme konularının çok tartışıldığını anımsatan Karakaya, burada çok ciddi yanılgıların söz konusu olduğunu söyledi.

Tarımsal desteklerin iki temel alanı bulunduğunu, bunlardan birisinin fiyat diğerinin ise girdi olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Özellikle 2001 yılında yapılan güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte tarımsal desteklerin yapısında bir değişme oldu. Dönemler arasındaki karşılaştırmada bir karşılaştırılabilirlik eşdeğerlemesi yapmadan salt rakamlarla değerlendirmenin son derece yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum."

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2020 yılı bütçesi ihracat TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yaşar kırkpınar

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