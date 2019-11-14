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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bütçeleri ve Sayıştay raporları ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçesi ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Öte yandan komisyonun CHP'li üyeleri toplantı öncesinde üzerinde "RTÜK, TBMM'nin iradesini gasbedemez, RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşürsün" yazılı dövizler açtı.

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