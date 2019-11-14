2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2020 yılı bütçesinin 2019 yılı bütçesine göre kağıt üzerinde azalmış gibi görülme sebebi, 2018 yılına ait uçuş destekleri 873 milyon liraydı, bunlar 2019 yılında ödendi. Turizm iyi gittiği için uçuş desteklerini durdurduk. Uçuş desteklerini 2018'den çıkarıp, 2018 ile 2019'u karşılaştırdığınızda bütçemiz geriye gitmiş olmuyor, yüzde 7,5 civarında artmış oluyor." dedi. Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı bakanlık ve kurumların kapatılması nedeniyle 75 kişinin diğer kurumlardan nakil olduğunu belirten Ersoy, 319 kişinin SGK primlerinden ve maaş ödemelerinden dolayı 2018 bütçe giderlerinde artış meydana geldiğini söyledi. Bakanlığın 2020 yılı bütçesinin azalmadığını belirten Ersoy, "2020 yılı bütçesinin 2019 yılı bütçesine göre kağıt üzerinde azalmış gibi görülme sebebi, 2018 yılına ait uçuş destekleri 873 milyon liraydı bunlar 2019 yılında ödendi. Turizm iyi gittiği için uçuş desteklerini durdurduk. Bu uçuş desteklerini 2018'den çıkarıp, 2018 ile 2019'u karşılaştırdığınızda bütçemiz geriye gitmiş olmuyor, yüzde 7,5 civarında artmış oluyor." açıklamasında bulundu.

- Kültür varlıklarına, bütçenin iki katı harcama Bakanlığın "tarihi 1071 ile başlattığı" eleştirilerinin sağlıklı olmadığını dile getiren Ersoy, "Anadolu dünyanın en büyük açık hava müzesi. Bizim 1071 gibi bir sınırlamamız yok. Bunun bana yapılmış olan büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz bu sene hiç olmadığı kadar kültür varlıklarının korunması için harcama yaptık. Bize Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen bütçenin iki katı kadar harcama yapıyoruz." ifadesini kullandı. - "Konaklama Vergisi turistler için sürpriz olmayacak" TBMM Genel Kurulunda görüşülen vergi paketi içinde yer alan Konaklama Vergisi'nin turizm geliri yüksek olan tüm ülkelerde uygulandığına işaret eden Ersoy, "Tüketiciden alınacak bir vergi. Bizim konaklama sektörümüzün yüzde 85'lik kısmı yabancı konaklama. Yaz paket turları 1 Nisan'da başladığı için 1 Nisan'da başlanacak vergi alınmaya. Dünyanın her yerinde uygulanan bir vergi, turistler için sürpriz olmayacak." dedi. Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de turizmin çok çeşitli olduğunu, verginin nispi ve aşamalı olması konusunda görüşlerini Hazine ve Maliye Bakanlığına sunduklarını söyledi.

Turizm geliri yüksek olan ülkelerin hemen hemen tamamında Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansları olduğunu kaydeden Ersoy, ajansa ciro üzerinden binde 7,5 oranında turizm payı ödenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini belirtti. Ersoy, "Turizmde binde 7,5'ları mahvolma kriteri olarak görüyorsak, Türkiye'nin turizmde geleceği olamaz. Türkiye bunları çok rahat atlatabilir." ifadesini kullandı. - "Thomas Cook krizini dünyada en iyi yöneten ülke Türkiye" Ersoy, İngiliz turizm şirketi Thomas Cook'un iflası hakkında, "Thomas Cook krizini dünyada en iyi yöneten ülke Türkiye'dir. Başlaması ile bitmesi bir oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye ilk aşamayı atlattı. Biz sorunu bitirdiğimizde Thomas Cook'un yoğun yolcu verdiği Yunanistan ve İspanya ne yapacağını bilmiyordu." diye konuştu. Bu krizden bir hafta sonra tanıtım kampanyası başlattıklarını anlatan Ersoy, Brexit ve Thomas Cook krizine rağmen Türkiye'nin İngiltere'de kazanç yarattığını, İngiltere Fuarı'nda Türkiye'nin "parlayan yıldız" olarak anıldığını söyledi.

Ersoy, "Thomas Cook krizi Türkiye'de yaşanmadan bitti. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının tanıtım protokollerini yapabildiğimiz için oraların en büyük CEO'ları Türk hükümetine ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bizzat teşekkür etti. Binde 7,5'in hesabını yaparsanız, bir gecede yüzde 10'larda, yüzde 20'lerde olursunuz. Turizm böyle bir şeydir." dedi. - Turist sayısını her yıl yüzde 15 artırma hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısını her sene üst üste yüzde 15 artırma hedeflerinin olduğunu söyledi. Turizm gelirlerinin düşüklüğü yönündeki iddiaya da cevap veren Ersoy, "Bir terör olayı, güvenlik endişesi olduğu zaman bir gecede turizm gelirinin 62 dolarlara geldiğini gördük. 2018 yılı itibarıyla gecelik 65 dolara geldi. Bu sene 67 dolar ama 69 dolara yaklaşacağız, beklentilerimizin üzerinde gidiyor. 2023'de de 86 dolar olmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı. Fettah Tamince'nin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: