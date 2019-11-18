2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya meşru güvenlik kaygılarımızı, (Barış Pınarı) harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye'nin, tek havza ülkesi olmadığını ve gelecekte de olmayacağının altını çizerek, Türkiye'nin bugün birden fazla havzada dinamikleri olumlu yönde etkileyebilecek şekilde sahada ve masada güçlü olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu gücün en çarpıcı örneklerinden birini, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı ve hemen sonrasında ABD ve Rusya ile 5 gün arayla müzakere edilen iki ayrı mutabakatın teşkil ettiğini belirterek, "Bu yaklaşım, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce de devreye sokmaktan çekinmeyeceğimizi gösterdiğimiz üzere barışın yolunu açmak için gerektiği takdirde sert gücümüzü kullanabilmeyi içermektedir." dedi.