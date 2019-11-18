2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Uygur Türklerinin yaşamlarını barış, huzur ve refah içinde sürdürmeleri, temel insan haklarının gözetilmesi, dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunmasına önem verdiğinin de altını çizdi.

Türkiye'nin Çin'le ilişkilerinin karşılıklı ziyaret ve temaslarla sürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "İhracatımızın çeşitlendirilmesi suretiyle ticaretimizin dengeli hale gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başlattığı "Yeniden Asya" açılımı ile kıtanın dinamizminden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmak amacıyla uzun vadeli bir yaklaşım ortaya koyulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılık akımlarına dikkati çekerek, "Son dönemde PKK'lı grupların vatandaşlarımızı, iş yerlerini ve Türk çıkarlarını hedef alan yeni saldırıları da eklendi. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın esenliğiyle ilgili konularla yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu konuların uluslararası platformlarda ve Çin makamları nezdinde gündemde tutulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde bölgeye bir ziyaret gerçekleştirilmesine yönelik plan bağlamında bunun modaliteleri ve kapsamına dair temas ve değerlendirmelerimiz sürüyor. Çin'in daveti üzerine Çin'deki durumu yerinde görmek için bir heyet göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın "kazan-kazan" anlayışıyla en kısa zamanda imzalanması ve Güney Kore ile de serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) ile Türkiye'nin kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesinin, Yeniden Asya politikasının önemli bir ayağını oluşturduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "10 ASEAN ülkesiyle 2002 yılında 1,3 milyar dolar düzeyinde olan toplam ticaret hacmimiz, bugün 10 milyar dolar seviyesine yükseldi." dedi.

- Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'ne yönelik açılımlar

Afrika Kıtası ile de köklü tarihi ve kültürel ilişkilerinin yeniden canlandırılması yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nin üçüncüsünün, gelecek yılın ilk yarısında Türkiye'de düzenleneceğini belirtti.