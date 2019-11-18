2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi) Ona en yakın İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. O nerede saklandığını gösterdi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin yapılan eleştireler üzerine, "Suriye konusunda da hep Türkiye'yi suçluyorsunuz. Suriye'yi ve sorunu, Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz başlatmadık. Tunus'ta da biz başlatmadık ve diğer tarafta da biz başlatmadık." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki rejime yönelik sadece Türkiye'nin tavır sergilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Arap Ligi dediğiniz bir örgütte şimdi Suriye var mı? İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) Suriye var mı? Yok. Rejime karşı sadece Batı tavır sergilemedi ki. Arap Ligi de dışladı, İİT de dışladı. Neden dışladı? Bu kadar insanı katlettiği için dışladı. Yani burada sadece bize suç bulmayalım." dedi.