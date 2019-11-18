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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "(DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi) Ona en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. O, nerede saklandığını gösterdi" - "Suriye konusunda da hep Türkiye'yi suçluyorsunuz. Suriye'yi ve sorunu, Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz başlatmadık. Tunus'ta da biz başlatmadık ve diğer tarafta da biz başlatmadık" - "Bir şey kesin ki yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Doğu Akdeniz etrafındaki ülkelerin hepsi olmadan atılan hiçbir adım geçerli değildir"

TBMM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi) Ona en yakın İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. O nerede saklandığını gösterdi." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin yapılan eleştireler üzerine, "Suriye konusunda da hep Türkiye'yi suçluyorsunuz. Suriye'yi ve sorunu, Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Mısır'da Arap Baharı'nı biz başlatmadık. Tunus'ta da biz başlatmadık ve diğer tarafta da biz başlatmadık." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki rejime yönelik sadece Türkiye'nin tavır sergilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Arap Ligi dediğiniz bir örgütte şimdi Suriye var mı? İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) Suriye var mı? Yok. Rejime karşı sadece Batı tavır sergilemedi ki. Arap Ligi de dışladı, İİT de dışladı. Neden dışladı? Bu kadar insanı katlettiği için dışladı. Yani burada sadece bize suç bulmayalım." dedi.

- "Hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin haklarını savunuyoruz"

Doğu Akdeniz meselesine ilişkin Türkiye'nin artık sahada olduğunu ve sahada olmasaydı elindeki kazanımları elde edemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin haklarını savunduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bir şey kesin ki yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Doğu Akdeniz etrafındaki ülkelerin hepsi olmadan atılan hiçbir adım geçerli değildir. Şu anda bizim için geçerli olan BM'ye de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığıdır." dedi

- "İthavi, Bağdadi'nin yerini gösterdi"

Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ilişkin, "Bağdadi'nin ailesiyle ve yakınlarıyla ilgili sanırım yanlış bilgi var. Bizim geçmişten bu yana tuttuğumuz, yakaladığımız yakınları da var. Mesela ona en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a da verdik ve Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. O nerede saklandığını gösterdi." diye konuştu.

Bağdadi'nin kardeşi ve ailesini Türkiye'de değil, Azez'de yakaladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce yakaladıklarımız zaten içeride tutuklu. Yeni yakaladıklarımız... Amerika'ya giderken bizim yakaladıklarımız 287 kişiydi Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ve bunların çoğunu da YPG bıraktı. Hani YPG, DEAŞ ile mücadele etmek için oradaydı ve diğer otobüsler, Rakka falan onlara girmeyeceğim. Bunları bilerek bıraktılar. Dolayısıyla burada gerçekten YPG, DEAŞ ile mücadele etmek için değil, kendine alan yaratmak ve ülkeyi bölmek için bu mücadeleye girdi. Diğerlerinin de işine geldi. Bizim gibi sahaya girip, mücadele edemediler. Dolayısıyla proxy olarak, vekalet olarak kullandılar."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
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