2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvuruları almaya başlayacağız." dedi.

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Ailenin önemine işaret eden Selçuk, yürütülen tüm politikaların nihai hedefinin mutlu, çalışkan ve üretken bireylerin, uyumlu aileler içinde daha müreffeh bir toplum hedefine doğru birlik ve beraberlik içinde yürümesi olduğunu belirtti.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sahadaki 2 bin 700 ASDEP görevlisinin 2 milyon hanede, 4 milyon 233 bin vatandaş ile görüşme yaptığını ifade eden Selçuk, hanelerden toplanan bilgilerin "online" olarak veri tabanına aktarıldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." diye konuştu.