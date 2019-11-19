2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bakan Selçuk, devlet katkısının hariç tutulması halinde bu oranın yüzde 76 olduğunu vurgulayarak, "Sosyal güvenlik sistemleri içinde yüzde 70'in üzeri sürdürülebilir gelir gider oranları olarak adlandırılıyor. Prim gelirlerinin emekli aylık ve sağlık giderlerini karşılama oranlarına baktığımız zaman da 1999'da yüzde 60'lardayken, 2019 yıl sonu tahminimize göre yüzde 72 oranında. Dolayısıyla biz burada da bir sorun görmüyoruz. Eğer EYT gibi herhangi gibi bir yaklaşımın içine dahil olmazsak 2071'e kadar." diye konuştu.

Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Selçuk, sosyal yardımlar, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerin bir arada olmasının Bakanlığın içindeki koordinasyona güç kattığını belirtti.

Sayıştay Denetim Raporuna göre, vefat eden hastaların vefat tarihinden sonra mezarda sağlık hizmeti aldığına ilişkin bir soruya Selçuk, "Ölüm olayının bize 10 gün içinde Nüfus Vatandaşlık İşlerinden bildirilmesi gerekiyor, bildirildiği an kesiyoruz. Bizde Sayıştay bulgusunda yer alan 411 kişinin kaydı var. Biz bunları incelediğimizde Genel Müdürlükten bize kayıtların 2 ila 416 gün arasında değişen sürelerde kaydedildiği... Bu bir entegrasyon sorunu. Biz bu konuyu İçişleri Bakanlığımızla konuştuk. Bu konuda gerekli incelemeleri yaparak tahsil için il müdürlüklerine talimat verdik." yanıtını verdi.

- "8 bin 833 ilaç geri ödemede"

Selçuk, 2002'de bedeli ödenen ilaç sayısının 5 bin 423 iken bugün itibarıyla 8 bin 833 ilacın geri ödemede olduğunu, bunların 781'inin kanser ilacı olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, "80 milyon vatandaşımız için ödediğimiz ilaç tutarı 35 milyar. Yaklaşık 2 milyon diyeceğimiz kanser hastamız için ödediğimiz ilaç tutarı da 5 milyar. Bu da bizim aslında sağlığa maliyet unsuru değil. Vatandaşımız söz konusu olduğu zaman her daim bir bütçe hesabı yapmadığımızın göstergesi." diye konuştu.