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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:12 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: - "Bu ülkenin ana muhalefet partisi liderini korumayı başaramadınız. Bu konuda sınıfta kaldınız" - HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki: - "YSK'nin 'Adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.' dediği, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını, göreve başladıktan sonra haklarında yeni herhangi bir soruşturma yokken görevden uzaklaştırdınız" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Bir yanda devleti yıkıp milleti bölmek için uğraşanların, diğer yanda zoru görünce demokrasi çığırtkanlığı yapması bir saptırmadır" - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: - "Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz. Sanki Kürt'ü savunuyormuş gibi bir görüntü verip hakikatte Kürt düşmanı olanlar deşifre oldular"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "özel bir sunum" yaptığını dile getirerek, "Sayın Bakan hemen hemen birçok şeyi başardığınızı ifade ettiniz ancak başaramadığınız bir şey oldu. Bu ülkenin ana muhalefet partisi liderini korumayı başaramadınız. Bu konuda sınıfta kaldınız, kusura bakmayın." dedi.

Emniyetin önleyici görevi olduğunu söyleyen Arı, "Emniyet olarak bu vakanın gerçekleşebileceğini önceden tahmin etmeniz veya gelişen olaylardan bunu çıkarmanız lazımdı. Bir genel başkanın linç girişimine maruz kalması ve buna meydan bırakılması sizin en büyük başarısızlığınızdır. Gerçekten son dönemlerin en talihsiz olaylarından biridir." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla ilgili veriler paylaştığını hatırlatarak, belediye başkanlarıyla ilgili ceza soruşturmaları olabileceğini belirtti.

Seçimlerde kimlerin aday olabileceğine Anayasa ve yasalar gereği Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) karar verdiğini belirten Tiryaki, şöyle konuştu:

"YSK'nin, 'Adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.' dediği, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını, göreve başladıktan sonra haklarında yeni herhangi bir soruşturma yokken görevden uzaklaştırdınız. Daha dramatik bir şey; FETÖ'cülerin taktiklerini uyguladınız, delil yarattınız. Kayapınar Belediye Başkanı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltındayken yıllardır tutuklu olan birinden itirafçı beyanı aldınız. Yıllardır tutuklu olan o kişiyi serbest bıraktınız ve o delillerle belediye başkanlarımızı tutukladınız."

- " PKK'nın köküne kıran girmektedir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin, bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu, kanlı örgütün dağ kadrosunun günbegün eridiğini belirtti.

PKK'nın, masumların canına kasteden, bebeklere kurşun sıkan bir terör örgütü olduğunu ifade eden Kalaycı, "Teröristlerin barınıp gizlendikleri alanlar baştan aşağı temizlenmelidir, hamdolsun temizlenmektedir. PKK'nın köküne kıran girmektedir." dedi.

Kalaycı, teröre ve teröriste finansal ve lojistik destek sağlayan belediye yönetimlerinin kayyum atanmak suretiyle değiştirilmesinin, terörle mücadelede etkili sonuç alınabilmesi açısından son derece isabetli olduğunu belirtti.

Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenlerin pişman edilmesi gerektiğini söyleyen Kalaycı, şöyle devam etti:

"Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için aynıdır. Bir yanda devleti yıkıp milleti bölmek için uğraşanların, diğer yanda zoru görünce demokrasi çığırtkanlığı yapması bir saptırmadır. Buna inanacak ve itibar edecek vicdan sahibi hiç kimse de yoktur. Türkiye, PKK'nın geçim kapısı haline gelen para ve terörist temin merkezine dönen söz konusu belediyelere adaletin ruhuyla müdahale, mahşeri vicdanın beklentileriyle muamele etmiştir ve etmektedir."

- "Sanki 1990'lı yılların içişleri bakanını dinliyorum"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'yu kastederek, "Terörle ilgili konuşmanızı dinlediğimde sanki 1990'lı yılların içişleri bakanını dinliyorum. 2001, 2002, 2003, 2007 bütçe görüşmelerine bakın. Bugünkü konuşmanızla o günkü içişleri bakanının konuşmalarının farklılığını göreceğiz." dedi.

Tatlıoğlu, "Zaman zaman bunun ayak izlerini tekrar hissediyoruz. Aynen Osman Öcalan'ın televizyona çıkması, Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması gibi. İnsanın içi ürperiyor, acaba yine mi buraya dönüyoruz diye." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları nöbeti sürdürdüğünü söyleyerek, "Burada Allah rızası için bir tanesinden ses çıkmıyor. O kadınlar üç aydır oradalar, evlatlarının peşindeler." dedi.

Siyasi bir yapılanmanın, insanların evlatlarını dağa yönlendirdiğini ifade eden Aydemir, "Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz. Sanki Kürt'ü savunuyormuş gibi bir görüntü verip hakikatte Kürt düşmanı olanlar deşifre oldular. Diyarbakır anneleri şu anda nerede oturuyor, ne adına gaile çekiyorlar? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz hadiseye uzaktan bakıyoruz, yakınına gittiğinizde bakın." değerlendirmelerinde bulundu.

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