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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 00:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "Allah'a ve millete yeminimizdir, Murat Karayılan lime lime olacak" - "(PKK elebaşı Cemil Bayık'ın belediyeden 'paraları aktarın' talimatı) Mülkiye müfettişlerinin yaptığı yeni tespite göre, parayı tek başkanın imzasıyla hiçbir mal almadan, ihale yapmadan alıyormuş gibi gösterip başka taraflara göndermişler" - "(Rabia Naz Vatan'ın ölümü) Mahkeme, belli safahata kadar getirmiş ve tamamlayacak. Mahkemenin tamamlayacağı işi hep beraber görelim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a ve millete yeminimizdir, Murat Karayılan lime lime olacak." dedi.

Soylu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 40 yıldır PKK ideolojisinin, Türkiye'yi kardeşliğinden ve istikametinden ayırmaya çalıştığını belirten Soylu, bu konuda bazı kesimlerin meseleyi başka taraflara çekme çabası içinde olduklarını ifade etti.

Soylu, "Terör hesabını Kandil'den sorun." diyenlere "Biz hesabını soruyoruz. Allah'a ve millete yeminimizdir, Murat Karayılan lime lime olacak." yanıtını verdi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Van'ın Saray Belediyesindeki örgüt elemanlarına "Acilen paraları faturalarla birlikte hemen aktarın." talimatını verdiğinin tespit edildiğini belirten Soylu, "281 bin 845 liralık harcama. Fatura var, iş yok. 314 bin 989 lira... Fatura var, iş yok. 293 bin 124 lira... Fatura var, iş yok. Bunların hepsi şu anda mülkiye müfettişlerinin yaptığı yeni tespit. Parayı tek başkanın imzasıyla hiçbir mal almadan, ihale yapmadan, hiçbir şey ortaya koymadan teker teker alıyormuş gibi gösterip başka taraflara göndermişler." diye konuştu.

"Diyarbakır Anneleri"nin, çocuklarının dağa HDP binasından gittiğine yönelik ifadelerini hatırlatan Soylu, HDP'li milletvekillerine bununla ilgili sorumluluk duyup duymadıklarını sordu.

Soylu, "Bugüne kadar hiçbir terör örgütü, emperyalizmin oyuncağı olmamıştır. Emperyalizm, terör örgütlerini kullanmıştır ama ilk kez dünyada bir terör örgütü PKK, emperyalizmin oyuncağı haline gelmiştir." dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da Hacı Bayram Camisi arkasında terör örgütü DEAŞ'ın örgütlendiği ve DEAŞ'lı İlhami Balı'nın Ankara'da bir otelde kaldığı iddialarının "tezvirat ve dedikodu"dan ibaret olduğunu söyledi.

Bakanlığına bu yıl gelen soru önergesi sayısının 2 bin 198 olduğunu ifade eden Soylu, her birine 10 dakika ayırması halinde 1,5 aylık mesaisini bu iş için harcayacağını dile getirdi.

- "Mahkemenin tamamlayacağı işi hep beraber görelim"

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Adli tıp karar vermiş, diyor ki 'bu düşmedir.' Ayrıca mülkiye başmüfettişinin genel kanaati, genel yorumu 'düşme'dir. Mahkeme sonuçlanacak, babanın bugüne kadar iddia ettiği hiçbir bulguyla karşı karşıya kalmadık. Rabia Naz Vatan'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun kurulması da başka bir tartışma alanıdır. Yürüyen bir mahkemede bir meclis komisyonunun kurulması konusu her zaman buranın tartışma alanıdır. Anayasa ile ne kadar bağdaşır, bağdaşmaz, mahkeme karar verecek. Mahkeme, belli safahata kadar getirmiş ve tamamlayacak. Mahkemenin tamamlayacağı işi hep beraber görelim."

Komisyonda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kesin hesabı kabul edildi.

(Bitti)

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2020 Bütçesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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