2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sözlerine "Sınır ötesi operasyon için olumlu oy verdiğimiz tezkerenin gereği yerine getirilmiştir, bunun için teşekkür ederiz." diyerek başladı. Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte Milli Savunma Bakanlığının bütçesine olumlu oy vereceklerini dile getiren Çıray, yaptıkları eleştirilerin daha çok siyasi konularla ilgili olduğunu ifade etti. Konuşmasında dış politikayla ilgili eleştirilerde bulunan Çıray, "Derhal parlamenter sisteme geri dönülmelidir. Güçlü parlamento yaratarak buradan destek alınmalıdır. İkincisi de Esad ile doğrudan görüşmeye başlanması gerekir." dedi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bazı eleştirilerini dile getirirken, AK Parti milletvekilleri, o dönemlerde kendisinin de Bakanlar Kurulunda olduğunu hatırlattı. Şener, "Benim sahip olduğum unvanların hiç birisinde Erdoğan'ın hakkı yoktur. Ancak Erdoğan bütün unvanlarını bana borçludur. 'Aday olmuyorum' dediğim zaman Abdullah Gül ile birlikte iki saat beni ikna etmeye çalıştılar. Bu konuları bırakalım." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye politikası çerçevesinde diplomasi zaafları olduğunu öne süren Şener, "Süreç düzgün idare edilemedi. Niye düşmanı çoğaltıyorsun?" görüşünü öne sürdü. Abdüllatif Şener, "Dış politika, milli güvenlik konusunda karar vericilerin, hele hele tek kişi karar veriyorsa, yandaş iş adamlarının, eşinin, dostunun, akrabasının silah sanayisinde olması milli güvenlik açısından doğru değildir. Tüm bu silah sanayisiyle ilgili ana ünitelerin devletleştirilmesi lazım. Ciddi bir milli güvenlik politikası uygulanacaksa bunların yapılması lazım." dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçede güvenlikçi kalemlerin toplamının 160 milyar liraya ulaşarak, üç kattan fazla bir artış olduğunu öne savundu. Paylan, "Güvenlik-özgürlük dengesini kuramayan ülkeler, bütün kaynaklarını silaha ayırsalar da huzur bulamıyorlar. Bir ülke güvenlikçi politikalara teslim olmamalı." ifadesini kullandı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hiç kimsenin Türkiye'nin diriliş ve yükseliş ruhunu sekteye uğratamayacağını, buna teşebbüs edenlerin bedelini ödemekten kurtulamayacaklarını söyledi.

Güçlü ve caydırıcı savunma sisteminin sürdürülebilir olması gerektiğini ve buna ilişkin planlamaların yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Kalaycı, subay, astsubay, uzman erbaşların özlük hakları ve özellikle emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Kalaycı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan sivil memurların da yaşadıkları sorunlara çözüm aradıklarını belirtti. -"Bekamızı korumak" AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini, dünya üzerinde terörden en fazla zarar gören ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Terörle mücadelede TSK'nin önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Ünal, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgede barışı hedeflediğinin altını çizdi. Ünal, "Hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Hiçbir bölge vatandaşıyla da sorunumuz yoktur. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı tarihten bu yana sahada ve masada gösterilen başarı milletimizin gurur kaynağı olmuştur." dedi. Savunma sanayisinde gelinen aşamadan gurur duyduğunu vurgulayan Ünal, Suriye'de güvenli bölge oluşturulduktan sonra burada yaşamı yeniden başlatmayı ve Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarını vatanlarına kavuşturmak istediklerini belirtti. Ünal, "Atılan adımlar, güvenlikçi politikalar yerine bekamızı korumak olarak yorumlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.