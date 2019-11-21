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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 18:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesini kolaylıkla terk etmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin F-35 projesinde çok büyük yatırımları olduğunu dile getiren Kuşoğlu, "F-35'ten vazgeçmek, sadece bir uçaktan vazgeçmek demek değildir; işçiliğimizden, geldiğimiz mühendislik noktasından da vazgeçmemiz anlamına gelir." dedi.

Kuşoğlu, S400'le ilgili gelinen aşamadan sonra geri dönülmemesi gerektiğini ifade ederek "Tank Palet Fabrikası özelleştirilmesinde ne gelen bir sermaye var ne de teknoloji. İşi büyütmüyoruz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "S400'leri madem alıyoruz, ambalajların içinde kalmaması gerekiyor." diye konuştu.

Tank Palet Fabrikasının Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Emecan, "50 milyon dolarlık yatırımı biz yapamıyorsak, eğer böyleyse, bugün bütçenizi artıralım. Bütçenizin binde 5'ine tekabül ediyor. Bunu verelim size. Artıralım bütçeyi, bu fabrikayı vermeyelim. Bizim için stratejik önemde, milli bir değerimiz. Bu fabrikanın ulusumuz tarafından işletilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türk askeri her zaman beklenendir ve elbet gelecektir. Bizim sancağımızın gölgesi çok büyüktür." ifadesini kullandı.

Türk askerlerinin terörle mücadelesini "başka devletle savaş" şeklinde tabir edilmesini şiddetle kınadığını belirten Sancaklı, savunma sanayisinde milli ve yerli anlayışı tebrik ve takdir ettiklerini söyledi.

İnsanoğlunun öncelikle güvenliğini sağlamak daha sonra diğer hayat şartlarını yerine getirmek durumunda olduğunu belirten Sancaklı, Türkiye'nin yerli ve milli akılla güçlü devletler arasında yerini alması gerektiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Memet Ali Çelebi'nin, TSK'den emekli olan personelin emekli maaşıyla ilgili çizelgeyi pankart şeklinde açmasına AK Partili milletvekilleri "burayı pazar yerine döndürdünüz"; "şov yapma" diyerek eleştirdi. Çelebi, "Bunun neresi şov? Bilgilenin diyerek bunu getirdim" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve onun yönettiği ordunun "siyasetin yaptığı yanlışları onarmak için seferber olduğunu" söyledi.

Sezgin, "Suriye politikasının ağır sonuçlarıyla mücadelede ordumuz birinci derecede görev yüklenmiş durumda. 2011 Mart'ından itibaren iktidar tarafından yapılan hatalar işlenmeseydi de Suriye'den böyle bir maliyete tehlikeye maruz kalmasaydık diyor musunuz?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, toplumların güvenlik ihtiyacının, özgürlük dengesi gerektiren bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özgürlük ile güvenlik birlikte götürülmelidir. Günümüz toplumlarında bu denge çok önemlidir." dedi.

Savunma bütçesinin, her zaman en yüksek bütçe olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini de aştığını dile getiren Katırcıoğlu, "Biz kaynakları kıt olan bir ülkeyiz. Bu dengeyi de gözetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Bu ülkenin üzerinde hesabı olanlar vazgeçmediği gibi bizim de bu planlar karşısında vazgeçmeyeceğimizi tüm dünya görmüştür ve görmeye de devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu mücadelesini sadece terör örgütlerine değil, onları besleyip büyütenlere karşı da sürdürdüğünü dile getiren Ersoy, "Türkiye, bölgesinde büyük bir güçtür. Türkiye, milli silah teknolojisine daha fazla önem verilmelidir." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bazı milletvekillerini kendilerini "Tank Palet Fabrikasını peşkeş çekmekle" suçladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Savunmada millilik ve yerlilik oranına baktığımız zaman yüzde 20'lerden yüzde 60'lara gelmişiz. Türkiye'de daha önce Tank Palet Fabrikasında tank mı yapıyorduk? Hayır. Bir kısmı ABD, belki Almanya'dan alınan tanklar. Biz sadece tamirleri yapıyorduk. Obüsler yaptık ama motorlarını Kore'den alıyoruz. Tank Palet Fabrikası ile ilgili atılan adım, hem tankımızı hem de obüslerin motorları milli yapmak adına hükümetin attığı bir adımdır. Hazır bir altyapı var. Şirket, ek yatırımlar yapacak ve bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Bu pencereden bakmak lazım. Tankımızı da obüsleri de kendimiz yapacağız."

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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı

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