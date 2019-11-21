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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 20:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (1) - "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etmiş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bedel tahsil edilmiş bulunuyor" -"31 Aralık 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edilecektir. Bu süreç devam ediyor. Uygulamaya yönelik herhangi bir sıkıntı yoktur. Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin askerlik yapacakları birlik ile celp ve sevk dönemleri açıklanacaktır" - "Askerlik hizmetinin 6 aya düşürülmesiyle herhangi bir zafiyet söz konusu değildir" -"Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etmiş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bedel tahsil edilmiş bulunuyor. 31 Aralık 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edilecektir. Bu süreç devam ediyor. Uygulamaya yönelik herhangi bir sıkıntı yoktur. Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin askerlik yapacakları birlik ile celp ve sevk dönemleri açıklanacaktır" dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle çeşitli zorlukların meydana geldiğine" yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akar, herhangi sürprizle karşılaşılmadığını, uygulamanın planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin tamamen profesyonel personelle gerçekleştirildiğini aktaran Akar, yapılan operasyonlar dolayısıyla hudutlara yeteri kadar askeri personel takviyesinin yapıldığını aktardı. Alınan tedbirlerin ardından Kıbrıs'ta da konuyla ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getiren Akar, "Kanun yürürlüğe girmeden önce TSK'de yükümlü olarak 217 bin 115 erbaş ve er mevcudu vardı. Halihazırda 231 bin 921 yükümlü silah altında bulunmaktadır. Dolayısıyla askerlik hizmetinin 6 aya düşürülmesiyle herhangi bir zafiyet söz konusu değildir" diye konuştu.

- "Uygulamaya yönelik bir sıkıntı yok"

Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik uygulamasında düzenlemeye gidildiğini anımsatan Akar, "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etmiş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bedel tahsil edilmiş bulunuyor. 31 Aralık 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edilecektir. Bu süreç devam ediyor. Uygulamaya yönelik herhangi bir sıkıntı yoktur. Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin askerlik yapacakları birlik ile celp ve sevk dönemleri açıklanacaktır." bilgisini verdi.

Yeni kanun kapsamında hayata geçirilen yedek astsubaylığa yoğun ilgi gösterildiğini de belirten Akar, vicdani ret konusundaki soru üzerine, mevcut kanunlardaki ilgili maddelerini hatırlatarak, "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur. Vicdani ret kapsamında 82 milyonluk ülkemizde 2017'de 28 kişi, 2018'de 23 kişi, 2019 yılında ise bugüne kadar da 18 kişi müracaatta bulunmuştur" dedi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
askerlik bedelli askerlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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