2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." dedi. Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin sorulduğu Akar, yakın zamanda bir tatbikatın yapıldığını, Doğu Akdeniz'de bir güç boşluğunun olmadığını ifade etti. "Sosyal medya hesabının bulunup bulunmadığı" sorusuna Akar, sosyal medyada hiçbir şahsi hesabının bulunmadığı yanıtını verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine Akar, "Teorik anlamda bizim yaptığımız faaliyetler ister yurt içinde, ister yurt dışında olsun savaş değil. Tamamen terörle, teröristle mücadele yapıyoruz. Çünkü savaş hukuku söz konusu değil." dedi. Akar, barıştan yana olduklarını, Atatürk'ün izinde "Yurtta sulh, cihanda sulh" dediklerini belirterek, ancak dünyanın, coğrafyanın, çevrenin şartlarının olduğunu, bölgeye 10 binlerce kilometreden gelenlerin bulunduğunu ifade etti.

Suriye'de yaşanan duruma dikkati çeken Bakan Akar, "2011'i biz getirmedik. 2011 yılı geldiğinde bütün tutanaklarda var, benim şahsen yaptığım veya diğer arkadaşlarımızın yaptığı görüşmeler var. Dedik ki 'ey NATO, ey müttefiklerimiz, arkadaşlarımız şu anda 2011, marttan itibaren olaylar kötüleşiyor.' Gerçekten 2011-2012'de Allah nasip etti biz bunları söyledik." diye konuştu. Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye için de tehdit oluşturur hale geldiğini ifade eden Akar, "Orada daha önceden olmayan PKK'nın yerine YPG çıktı. DEAŞ diye bir mahluk çıktı ortaya, bir canavar çıktı. Dolayısıyla bütün bunlara karşı bizim seyirci kalmamız mümkün değildi." dedi. - "Hudutlarımızda güvenlik sağlandı" Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini esas alarak yapılması gerekeni yaptılarını belirterek, "Bunu yaparken sivil, asker ayrımı asla söz konusu değil. Herkes bilgisini, görgüsünü masaya koydu. Tartışması, görüşmesi yapıldı. Bir mühendislik meselesi bu. Sadece 'girelim çıkalım', duygusallık veya şovenizm değil." diye konuştu.

"Hiçbir ayrım yapmaksızın 82 milyonun güvenliği bizim onurumuzdur, namusuzumuzdur, şerefimizdir." diyen Akar, bu çerçevede faaliyetleri yürüttüklerini vurguladı. "Yapılan harekatların sonuçları neye vardı?" sorusunun yöneltildiği Akar, şunları kaydetti: "Yaptığımız harekatların sonucu bir terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. Bunu Amerikalılar, teröristler söylüyor. İkincisi, şu anda Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde en az 400 bin kişi Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a, Azez'e dönüş yaptı. Değişik yerlerden, sadece Türkiye'den değil, bütün her taraftan göç aldı buralar. Türkiye'den de 70 bin civarında bir gidiş var. Bunların bir kısmı Cerablus'ta kaldı, bir kısmı Afrin'e kadar gitti. Diğer taraftan, bizim şu ana kadar sıkıntılı olan hudutlarımızda güvenlik sağlandı. Kilis'i, Reyhanlı'yı hatırlayın. Buralarda günlük hayat bir anlamda terörize olmuştu. Camiler bombalandı. Namaz kılarken camide vefat edenler var Kilis'te." - "Suriye Milli Ordusuna bütçeden ödeme yapılmıyor" Akar, "Suriye Milli Ordusu"na ilişkin bir soru üzerine, "Suriye Milli Ordusu başı boş bir ordu değil. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir geçici hükümet var. Bunun bir başı var Abdurrahman Mustafa. Bunun altına Selim İdris diye birini seçtiler. Bu zat da hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı görevini yapıyor. Bunun altında da bizimle beraber çalışmakta olan Suriye Milli Ordusu'nun elemanları var." yanıtını verdi.

Suriye'de rejimin insanları katlettiğini belirten Akar, Suriye Milli Ordusu'nun herhangi bir grup olmadığını, vatanına, milletine bağlı, aklı, fikri yerinde, ülkesi, vatanı için çalışan insanlar olduğunu kaydetti. Akar, Suriye Milli Ordusu'na Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) özelleştirilecek mi?" sorusuna Bakan Akar, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çok geniş çaplı bir takım araştırmalar, tespitler yapıldı. Burası en kısa zamanda tanıyamayacağınız bir hale gelecek. Bu konuda iddialıyız. Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle MKE'nin fabrikaları modernize edilecek." yanıtını verdi. - "AR-GE projeleri planlanmakta ve yürütülmektedir" Silah Fabrikasının bugün itibarıyla 2020 yılı için 148 milyon lira kesinleşmiş siparişi bulunduğunu belirten Akar, görüşmesi devam eden, sözleşmesi yapılacak olanlarla bu rakamın 300 milyon liraya çıkacağını ifade etti.